وفد عراقي يزور «غرفة الفجيرة»

الفجيرة (الاتحاد)

استقبل الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وفد اتحاد المستوردين والمصدرين العراقيين بإقليم كردستان العراق، برئاسة كيلان سعيد عزيز رئيس فرع أربيل لاتحاد المستوردين والمصدرين العراقيين.

وأكد الشرقي على عمق العلاقات بين الإمارات وجمهورية العراق في مختلف المجالات وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب، مؤكداً على حرص الغرفة على تعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة ونظرائهم في جمهورية العراق وتبادل المعلومات والأفكار لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية باستغلال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، واستعراض فرص الاستثمارات المتوفرة لدى الجانبين في ظل توافر الإرادة والرغبة المشتركة.

وأشاد رئيس الوفد العراقي بما حققته دولة الإمارات من تقدم وازدهار، وأكد حرصهم على تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. كما أبدى استعداده لتقديم كافة آفاق التسهيلات لفتح علاقات التعاون من قبل إقليم كوردستان – العراق وإمارة الفجيرة، آملاً في المزيد من التعاون لتحقيق المزيد من الأهداف المشتركة.