94.9 مليون درهم أرباح «سيراميك رأس الخيمة» في الربع الثاني

رأس الخيمة (الاتحاد)

حققت شركة سيراميك رأس الخيمة أرباحا صافية بقيمة 94.9 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد الأخذ بالاعتبار صافي عوائد بيع الأصول لمرة واحدة في الصين و شطب فائض التأجير من الفندق المؤجر. وأدت الكفاءات التشغيلية وزيادة الإيرادات إلى زيادة الأرباح النقدية ، مما مكن شركة سيراميك رأس الخيمة من إجراء تخفيض كبير في صافي الدين خلال الفترة.

واستمرت العمليات في جميع الأسواق الرئيسية لسيراميك رأس الخيمة في التحسن ، مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 70.4 % في الربع الثاني من عام 2021 لتصل إلى 700.8 مليون درهم. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نصف سنوية بواقع 10 فلس للسهم عن النصف الاول من العام 2021 خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية والرقابية. وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة «عملنا على تنفيذ إجراءات عبر أسواقنا الأساسية لتحسين رؤية العلامة التجارية وخدمة العملاء وكفاءة الإنتاج».