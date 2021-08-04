أراضي عجمان تحقق التحول الرقمي الشامل

عجمان (وام)

استكملت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان المرحلة الثالثة والأخيرة من نظامها الإلكتروني بإضافة 12 خدمة رقمية جديدة إلى مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي أطلقتها الدائرة في مرحلتين سابقتين لتحقيق التحول الرقمي الشامل. وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن الدائرة نجحت في أتمتة 100 في المئة من خدماتها في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وتقليص زمن إنجاز المعاملات. وأوضح المهيري أن من بين حزمة الخدمات الإلكترونية الجديدة: «طلب فض نزاع عقاري» و«إصدار شهادة قيد مطور عقاري» و«إصدار تقرير هندسي» و«التقييم العقاري» و«دفع المخالفات». وثمّن المهيري الشراكة الإستراتيجية والفعالة مع دائرة عجمان الرقمية التي أثمرت عن ربط خدمات الدائرة بـ«الهوية الرقمية» .