«ييلو.إيه آي» تجمع تمويلاً بقيمة 78.15 مليون دولار

دبي (الاتحاد) أعلنت اليوم "ييلو.إيه آي"، المنصة الرائدة لأتمتة تجربة العملاء، والموثوقة من قبل أكثر من 700 شركة على مستوى العالم، أنها جمعت 78.15 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة "سي"، بقيادة "ويست بريدج كابيتال" إلى جانب "سافاير فينتشرز" و"سيلزفورس فينتشرز". شاركت شركة "لايت سبيد فينتشر بارتنرز" مرة أخرى في هذه الجولة، ما رفع إجمالي التمويل الذي تم جمعه حتى الآن إلى 102.15 مليون دولار.

تمكّن "ييلو.إيه آي" المؤسسات من الاستفادة من محرك ومنصة معالجة اللغة الطبيعية الخاصة بها لبناء روبوتات دردشة وروبوتات صوتية، بأكثر من 100 لغة، عبر أكثر من 35 قناة تعمل على أتمتة عدة وظائف مثل دعم وإشراك العملاء، والتجارة المخصصة للمحادثات، وتجربة الموظف. تأتي المنصة مدمجة مسبقًا مع تطبيقات المؤسسات مثل تطبيقات "سايلز فورس" و"شوبيفاي" و"سيسكو" و"أفايا" و"شير بوينت" ومائة تطبيق آخر.

منذ جولة التمويل السابقة، حققت "ييلو.إيه آي" نمواً بنسبة 470 في المائة في الإيرادات المتكررة واستقطبت مئات العملاء الجدد، مع قيام الشركة بتوفير الأتمتة إلى قطاع الدعم البالغ 1.3 تريليون دولار وتوسيع نطاق براعتها لأتمتة أنظمة التجارة الشاملة والتسويق والموارد البشرية، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.