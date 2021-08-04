67.3 مليون دولار أرباح «دبي لصناعات الطيران»

دبي (الاتحاد) - حققت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة إيرادات قدرها 613.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 675.9 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2020، وبلغت الأرباح المعدلة قبل الضريبة 67.3 مليون دولار مقارنة بـ131.9 مليون دولار في النصف الأول من 2020.

وسجل التدفق النقدي التشغيلي 498.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 432.2 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2020، وبلغت نسبة الديون غير المضمونة من إجمالي الدين 70.8% مقابل 62.6% نهاية عام 2020. وتجاوزت السيولة المتاحة 4.1 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار نهاية عام 2020، وبلغ معدل استخدام الأسطول 99.1% ومعدل التحصيل 89%.

وقالت الشركة في بيان: إنها التزمت بشراء 26 طائرة وبيع 27 طائرة، كما تمكنت من استرداد حوالي 456 مليون دولار من ديون القسيمة المرتفعة في مارس 2021 والإعلان عن استرداد مبكر لمبلغ إضافي قيمته 1.25 مليار دولار في أغسطس 2021.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «تعكس نتائجنا المالية للنصف الأول من عام 2021 اعتماداً قوياً للتكنولوجيا الجديدة والطائرات ذات البدن الضيق الموفرة للوقود والبيئة القوية لمبيعات أصول الطائرات. لقد قدمنا طلبية مباشرة لشركة بوينغ لما يصل إلى 15 طائرة من طراز 737-8 ماكس لتلبية متطلبات عملائنا لتحديث أساطيلهم».

وأضاف: «يستمر التعافي في الطلب على النقل الجوي للركاب على نحو جيد، ولكنه غير متساوٍ في جميع المناطق وجميع أنواع الطائرات، حيث لا تزال الطبيعة غير المتكافئة لانتشار اللقاح جغرافياً وظهور المتحورات الفيروسية تمثل عائقاً أمام العودة المتوقعة إلى الحياة الطبيعية الكاملة، لذلك فنحن نحافظ على حذرنا على الرغم من تفاؤلنا. كما لا تزال ميزانيتنا العمومية قوية مع مستويات عالية من كفاية رأس المال ومستويات استثنائية من السيولة المتاحة».