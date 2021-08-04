«بلو ويل» تعلن سعر الطرح الأولي للاكتتاب في «ناسداك»

نيويورك، أبوظبي (الاتحاد) أعلنت اليوم شركة «بلو ويل أكويزيشن 1» عن تحديد سعر الطرح الأولى للاكتتاب العام لـ20 مليون وحدة بواقع 10 دولارات للوحدة الواحدة، وسيتم إدراج الوحدات في سوق ناسداك للأوراق المالية بالولايات المتحدة حيث يتم تداوله تحت الرمز «BWCAU» اعتباراً من اليوم.

وتحظى شركة «بلو ويل أكويزيشن 1» برعاية «مبادلة للاستثمارات المالية»، المتخصصة في إدارة الأصول والتابعة لشركة مبادلة للاستثمار. وقد تم تأسيس «بلو ويل» بغرض القيام بأنشطة متنوعة تشمل عمليات الاندماج والاستحواذ على الأصول وشراء الأسهم وإعادة التنظيم وغيرها من العمليات مع شركات في قطاعات الإعلام والترفيه والتكنولوجيا.

ويتولى قيادة الشركة كل من ماكسيم فرانزيتي، رئيس قسم الأسهم العامة والاستحواذ لأغراض خاصة في مبادلة للاستثمارات المالية، وأديب مطر، رئيس قسم الأسهم الخاصة في مبادلة للاستثمارات المالية، ورَس بيلر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ريننق شامبس»، أكبر شركة في العالم في مجال تأهيل الطلاب الرياضيين والمعتمدة من الهيئة الوطنية للرياضة الجامعية، وهو أيضاً من كبار مستشاري مبادلة للاستثمارات المالية.

وتتألف كل وحدة معروضة للبيع من سهم عادي من الفئة أ وربع سهم عادي مضمون الشراء من الفئة أ، مقابل 10 دولارات للوحدة الواحدة. وبالإضافة إلى ذلك، وافقت MIC Capital Partners (Public) Parallel Cayman, LP، التابعة لمبادلة للاستثمارات المالية، على الدخول في اتفاقية شراء آجل تمنحها الحق في شراء وحدات شراء آجل حتى قيمة 50 مليون دولار، تتألف كل وحدة من سهم عادي من الفئة أ أو سهم شراء آجل، وربع سهم عادي مضمون الشراء من الفئة أ، أو ضمان شراء آجل، بقيمة 10 دولارات للوحدة، وذلك في طرح خاص يتم إغلاقه بالتزامن تقريباً مع إغلاق الطرح الأولي. كذلك التزمت MIC Capital Partners (Public) Parallel Cayman, LP بشراء مليوني وحدة من إجمالي الأسهم العامة التي تم شراؤها في هذا الاكتتاب، وعددها 20 مليون سهم، وذلك بواقع 10 دولارات للوحدة الواحدة. وعندما يبدأ تداول أسهم الوحدات، تتوقع الشركة أن يتم إدراج الأسهم العادية من الفئة أ والضمانات في بورصة ناسداك تحت الرمزين «BWC» و «BWCAW» على التوالي.

يشار إلى أن «جولدمان ساكس آند كو» و«بوفا سكيورتيز» تتوليان مهمة إدارة الاكتتاب. وقد منحت الشركة الضامنين خيار شراء حتى 3 ملايين وحدة إضافية خلال 45 يوماً، وذلك بسعر الاكتتاب الأولي لتغطية أي زيادة في التخصيص، إن وجدت.

وأعلنت هيئة الأسواق والأوراق المالية الأميركية أمس سريان مفعول بيان التسجيل الخاص بالأسهم التي تم بيعها في الاكتتاب العام الأولي.

يذكر أن «بلو ويل أكويزيشن 1» شركة تم تأسيسيها حديثاً بواسطة شركة تابعة لمبادلة للاستثمارات المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والتابعة لـ«مبادلة». وبالإضافة إلى إدارة استثماراتها الخاصة، تتولى «مبادلة للاستثمارات المالية» إدارة استثمارات قيمتها 9 مليارات دولار نيابة عن مؤسسات استثمارية في عدد من مجالات أعمالها، بما في ذلك ثلاثة صناديق للاستثمارات الخاصة، وصندوقين للاستثمارات الناشئة في مراحلهما الأولى، وصندوق استثمارات عامة وصندوق في البرازيل يركز على استثمارات الظروف الخاصة. وتستثمر «مبادلة للاستثمارات المالية» في الأسهم والأوراق المالية في القطاعين الخاص والعام.