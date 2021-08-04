ارتفاع احتياطيات مصر الأجنبية إلى 40.6 مليار دولار

القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن صافي احتياطيات مصر الأجنبية ارتفع في يوليو إلى 40.609 مليار دولار من 40.584 مليار في يونيو.

تشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادات منذ يونيو 2020 بعد أن هبطت إلى حوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.