تحصيل المدفوعات عبر تطبيق «واتساب» في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) وقعت محفظة payit، التي تعتبر أول محفظة رقمية متكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمدعومة من قبل بنك أبوظبي الأول، شراكة مع بلاتكس أومني شانل كونفرساشنال كوميرس، لتقديم حلول تتيح لهم تحصيل المدفوعات من عملائهم عبر تطبيق «واتساب». ويمكن للتجار التسجيل في هذه الخدمة بكل سهولة، من خلال إرسال أرقام تطبيق «واتساب» الخاصة بهم إلى عملائهم عبر محادثة فورية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك لسداد المدفوعات خلال بضع دقائق على نحو آمن إلى التاجر واستلام تأكيد السداد بشكل فوري.

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة Magnati (ماغناتي)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الأول: «نفخر بالعمل جنباً إلى جنب مع بلاتكس لتقديم حلول الدفع عبر تطبيق»واتساب«الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث صُممت هذه الحلول بما يتماشى مع خدمات التشفير المعقدة متعددة المستويات لضمان إجراء المعاملات على نحو آمن. سنواصل عبر محفظة payit الرقمية تقديم حلول مبتكرة لدعم شركائنا من التجار، وخاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير تجربة دفع رقمية قوية وسلسة ومجدية من حيث التكلفة، وكذلك التوسع في العديد من خدمات payit لتوفير محفظة رقمية شاملة تلبي الاحتياجات المتنامية لعملائنا».

من جانبه، قال وليد ترابهِ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلاتكس: «نسعى جاهدين في بلاتكس لتوفير حلول مبتكرة ومنصات جديدة تدعم التجارة الإلكترونية عبر المحادثات وبيانات الطرف الأول التي تم جمعها من الاتصال المباشر مع العملاء. يسعدنا التعاون مع payit لتوفير هذا الحل المبتكر والمتميز، الذي سيساهم في إحداث تغيير جذري على طرق الدفع في المنطقة».