124 مليون دولار أرباح «إنفستكورب»

المنامة (الاتحاد) حققت إنفستكورب خلال السنة المالية 2021 صافي ربح مقداره 124 مليون دولار مقابل خسارة 165 مليون دولار خلال 2020 وأرباح مخفّضة للسهم تبلغ 1.34 دولار مقابل خسارة 2.57 دولار للسهم في 2020. وبلغ إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم نحو 132 مليون دولار مقابل خسارة 210 ملايين دولار في 2020.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء حقوق الملكية غير المسيطِرة) في 30 يونيو 2021 بنسبة 46٪ إلى 1,27 مليار دولار مقابل 867 مليون دولار في 2020 وزاد إجمالي الأصول بنسبة 13٪ إلى 2,39 مليار دولار مقابل 2,12 مليار دولار خلال 2020. وتبلغ توصية السنة المالية 2021 لتوزيع أرباح تفضيلية وعادية 44 مليون دولار، مع بلوغ توزيعات الأرباح العادية المقترحة 0.30 دولار للسهم مقابل 0.10 دولار للسهم الواحد في السنة المالية 2020.

وقالت الشركة إنها جمعت مليار دولار لصندوقها للاستثمار المباشر في أميركا الشمالية. كما جمعت قرابة 300 مليون دولار لصندوقها الثاني للتكنولوجيا حتى الآن، من هدف عند 500 مليون دولار.

وذكرت إنفستكورب، التي لديها هدف في الأمد المتوسط لزيادة أصولها المُدارة إلى 50 مليار دولار، أن أصولها نمت 17 بالمئة في السنة المالية الماضية إلى 37.6 مليار دولار.

وقالت إنها نفذت 11 استثمارا مباشرا جديدا خلال السنة في الهند والصين وجنوب شرق آسيا. وتابعت أن الأصول المُدارة في آسيا زادت 17 بالمئة إلى 1.1 مليار دولار خلال السنة المالية.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب محمد العارضي: «يسعدنا أن نعلن عن أداء مالي وتشغيلي قوي في فترة كانت صعبة للغاية للشركات على مستوى العالم. وفيما لا تزال جائحة فيروس كورونا تمثل صعوبات كبيرة للكثيرين، فإننا نحرز تقدمًا جيدًا في رحلة النمو وتنويع قاعدة مستثمرينا ومنتجاتنا ومناطقنا الجغرافية، الأمر الذي لم يساعدنا في التغلب على الجائحة فحسب بل الخروج منها في وضع قوي ومناسب لتنفيذ خطتنا المستقبلية الطويلة الأجل. حققت الشركة نموا بنسبة 17٪ في الأصول المُدارة إلى مستوى قياسي بلغ 37.6 مليار دولار، مع أداء قوي في جميع مجالات العمل. وهذا دليل على مرونة نموذج أعمال إنفستكورب وزيادة الطلب على الحلول المتطورة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملائنا العالمية المتنامية».