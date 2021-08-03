الاسترليني يرتفع بدعم من تفاؤل بشأن السياسة النقدية

لندن (رويترز) - ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء بدعم من انخفاضات في الآونة الأخيرة في الإصابات بكوفيد-19 في بريطانيا وأجواء تفاؤل تحيط بمزيد من التخفيف لإجراءات العزل العام، وتوقعات للسوق بإشارات إلى تشديد السياسة النقدية عندما يجتمع بنك انجلترا المركزي يوم الخميس.

واتخذ الاسترليني منحنى صعوديا بعد إلغاء معظم إجراءات العزل العام في انجلترا في 19 يوليو ليصل إلى 1.3984 دولار في نهاية الشهر. ومنذ ذلك الحين ظل في الغالب فوق مستوى 1.39 دولار.

وارتفعت العملة البريطانية 0.25 بالمئة مقابل العملة الخضراء إلى 1.3916 دولار بحلول الساعة 17.10 بتوقيت جرينتش.

وفي مقابل العملة الأوروبية، صعد الاسترليني 0.27 إلى 85.22 بنس لليورو.