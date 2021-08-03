«دبي كوميرسيتي» تدخل مرحلة التشغيل

دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي كوميرسيتي، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن بدء عملياتها التشغيلية بشكل رسمي، لتسهم بذلك في إطلاق مرحلة جديدة بالكامل لقطاع التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري في جميع أنحاء العالم.

ونجحت دبي كوميرسيتي في تأجير 30% من مرافقها خلال فترة شهرين فقط في الجزء الأول من مرحلة تطوير المنطقة الحرة الممتدة على مساحة 2.1 مليون قدم مربع وبتكلفة 3.2 مليارات درهم، مما يؤكد على جاذبية الفوائد والخدمات التي توفرها للشركات المحلية والإقليمية والعالمية إلى جانب الإقبال الكبير من قبل الشركات البارزة ضمن القطاع على المنطقة الحرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. كما تم تشغيل مركز خدمي جمركي متكامل يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع استجابة لمتطلبات المتعاملين، وذلك في إطار جهودها الرامية لدعمهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأطلقت دبي كوميرسيتي للمستثمرين عروضاً خاصة على حلول تأسيس الشركات المتخصصة بمجال التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات والتوسع على مستوى المنطقة، والتي تشمل حسم 50% على رسوم تأسيس الشركات ضمن المنطقة الحرة الجديدة حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل. إذ تهدف دبي كوميرسيتي إلى تعزيز النمو الهائل الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عن طريق الإنترنت في دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»: «إن الإنجاز الذي حققناه في المرحلة الأولى من التشغيل يعد إنجازاً نوعياً ومحورياً لاستشراف مستقيل التجارة الإلكترونية وتسريع نموها في المنطقة. وبفضل دعم قيادتنا الرشيدة وشركائنا في القطاع الحكومي والخاصة، فإننا نحتفي بالفرق التي ساهمت في تحويل مشروع دبي كوميرسيتي من حُلم إلى حقيقة نلمسها على أرض الواقع. إذ خلال أقل من ثلاثة أعوام من أعمال البناء، نجحنا في تحويل مُجرد فكرة إلى منشأة فعلية عالمية المستوى وكفيلة بإلهام جيل جديد بالكامل من رواد الأعمال والمبتكرين في قطاع التجارة الإلكترونية».