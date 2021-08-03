«تبريد المناطق» تناقش مستجدات أعمال القطاع

دبي (وام)

ناقشت «جمعية مشغلي تبريد المناطق» في دبي خلال اجتماعها الرابع مستجدات أعمال القطاع الحيوي وقضاياه الملحة لاسيما المتصلة بضرورة التطبيق الشامل للحلول المبتكرة والتقنيات العصرية الحديثة بهدف تمكين سكان المدينة من الحصول على خدمات تبريد متواصلة وبجودة عالية ومعايير عالمية.

ترأس الاجتماع أحمد بن شعفار رئيس الجمعية الرئيس التنفيذي لـ»مؤسسة الإمارات لأنظمة تبريد المناطق» /إمباور/ بحضور أعضاء الجمعية و هم «إعمار ديستركت كولينج» «الإمارات ديستريكت كولينج» /إيميكول/ و»الشركة الوطنية للتبريد المركزي» /تبريد/ و»الفطيم للهندسة» و»الجنوب للطاقة» و»ميدان» و»نخيل» لتبريد المناطق إلى جانب ممثلين من أعضاء «المجلس الأعلى للطاقة في دبي و»مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه». وأكد المشاركون أهمية زيادة نطاق تبريد المناطق وأهمية دمج التقنيات الحديثة في آليات عمل القطاع وإيلاء مسألة استخدام المياه المعالجة أولوية قصوى في عمليات التبريد.

وأطلع مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه .. الجمعية على المستجدات بشأن ترخيص نظام تبريد المناطق في دبي .