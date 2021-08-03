شراكة بين «أبوظبي الأول» و«الفطيم ايكيا»

أبوظبي (الاتحاد)

عقد بنك أبوظبي الأول شراكة مع متجر «الفطيم ايكيا» يقدم بموجبها لعملاء برنامج قروض الإسكان للمواطنين قروض تمويل تمكنهم من تأثيث منازلهم بحسب رغبتهم، وتوفر لهم العديد من المزايا، مثل خدمات التصميم الداخلي والتأثيث، بالإضافة إلى معدلات فائدة منخفضة، وإجراءات موافقة سهلة وسريعة. وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل فهد الشاعر، رئيس قسم الخدمات المصرفية الإسلامية وبرنامج قروض الإسكان للمواطنين في بنك أبوظبي الأول، وفينود جايان، المدير الإداري لشركة ايكيا في الإمارات العربية المتحدة وعُمان ومصر.