مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من مليار درهم. فقد شهدت الدائرة تسجيل 244 مبايعة بقيمة 543.37 مليون درهم منها 21 مبايعة أراض بقيمة 118 مليون درهم و223 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 425.37 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. وسجلت الرهون قيمة قدرها 471.64 مليون درهم منها 5 رهون أراض بقيمة 24.83 مليون درهم و86 رهن فلل وشقق بقيمة 446.8 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة القوز الأولى بقيمة 218 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 89 مليون درهم.. فيما تم تسجيل 5 هبات بقيمة 9.11 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 3 ملايين درهم.