د. يحيي زكريا الشحي: الصناعة المالية

في عالم الاقتصاد الحقيقي، عندما تأتي بأفكار وتطلعات يمكن أن تحقق الكثير من الفائدة، فمن النادر العثور على تنفيذ مثالي، حتى لو كان يأتي من نموذج فكري مثالي. قد يحدث هذا في واقعنا الحالي في وسط نظام الصناعة المالية العالمية، في «الصناعة المصرفية»، حيث أنظمتها، قد تكون دون المستوى الأمثل جوهريا.

يُنظر إلى النظام المصرفي على أنه ركيزة أساسية ورافد في أي عملية تنمية اقتصادية تحقق التوازن العام للاقتصاد، من خلال الخدمات التي يقدمها كمجموعة من المنتجات المالية التي تهدف إلى تمويل القطاعات والأهداف الوطنية على مختلف المستويات الحكومية والتجارية والأفراد، من توافر السيولة اللازمة لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.

وهكذا، ازداد الاهتمام العالمي بها، وبالتحديد في آلية النظم المصرفية وأساسيات تفاعلها في الاقتصاد، خاصة بعد الأزمة المصرفية في عام 2008، والتي أحيت اهتماما واسعا. وهكذا، تختلف الاتجاهات في دورها الحقيقي في مجال الأدب العلمي وبين الاقتصاديين، في حقيقة أنها تلعب دورا معينا في عملية خلق المال من العدم.

لذلك، تتمحور الآراء الفكرية. رائي يرى أن البنوك مجرد وسطاء ماليين يجمعون الموارد ويعيدون تخصيصها (يجمع الودائع ويقرضها) بما يتماشى مع نظرية الوساطة المالية. أما وجهة النظر الأخرى، فيمكنها تكوين الاموال بشكل جماعي، على أساس الاحتياطيات الجزئية أو نموذج «مضاعفة الاموال» المصرفي. وبشكل فردي كوسيط.

وجهة النظر المثيرة للاهتمام هي أنه، خلافا لنظرية الوساطة وتمشيا مع نظرية الاحتياطي الجزئي، فإنه النظام المصرفي يخلق اموالا جديدة من خلال عمليات الائتمان عن طريق إنشاء مبلغ القرض بأكمله من لا شيء، وهذا ما يؤكده الدليل التجريبي للخبير الاقتصادي المصرفي الألماني ريتشارد فيرنر من خلال بحثه.

اليوم، النقود هي في الغالب نسخ نقدية إلكترونية، ويتم تداول ثلاثة بالمائة منها في السوق كأوراق نقدية. هذه النقود الإلكترونية هي مجرد أرقام في أنظمة التشغيل، ويشار إليها بمصطلحات مثل «الودائع المصرفية» أو «الودائع تحت الطلب» أو «الائتمان المصرفي» أو «الخصوم المصرفية كمصطلح محاسبي». كل هذه تعني إلى حد كبير نفس الشيء ويتم استخدامها وتسويتها إلكترونيًا.

لذلك فإن قضية عجز الموازنة أو الديون المرتفعة للدول، وخاصة الدول الكبرى، قد لا تعني شيئًا ولا تشير إلى مشكلة حقيقية لأن القاعدة الائتمانية نفسها ضرورية لتعزيز السيولة طالما أنها تنشأ من لا شيء. الائتمان هو مؤشر على السيولة وبتغطيته تتبخر من السوق، كما ترى. لكن السؤال هل لها سقف نهائي؟ إما أنه مثل البالون الذي سينفجر حتمًا، إما يعبث إلكترونيًا أو يزعزع بيئتها «الثقة».