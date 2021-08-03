سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي للسلطة لـ «الاتحاد»: 6182 وسيلة بحرية مسجلة في سلطة مدينة دبي الملاحية

يوسف العربي (أبوظبي)

وصل عدد الوسائل البحرية المسجلة لدى سلطة مدينة دبي الملاحية إلى 6182 وسيلة بحرية، تشتمل على اليخوت البحرية والدراجات المائية، فيما بلغ إجمالي عدد المراسي المتاحة في دبي 17 مرسى في دبي، بإجمالي 3819 رصيفاً، بحسب الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية.

وقال آل مكتوم في حوار مع «الاتحاد»: إن سلطة مدينة دبي الملاحية تعمل باستمرار على وضع الأطر القانونية والتشريعية الكفيلة بتنظيم الحركة البحرية في دبي بالصورة المُثلى، وذلك سعياً لبناء قطاع بحري آمن ومتجدد بما يتماشى مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أنه استناداً إلى منهجية تطوير تنافسية وجاذبية وقدرة القطاع البحري بهدف ترسيخ مكانة دبي ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية العالمية، فإن السلطة تسعى إلى بناء شراكات فاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص، مدعومين بقدراتنا البحرية واللوجستية المتطورة، ونسعى قدماً إلى توطيد علاقاتنا المثمرة مع قادة الصناعة البحرية في العالم.

سعيد بن أحمد آل مكتوم

تشريعات جديدة

وأشار آل مكتوم إلى أن السلطة تعمل على خلق قطاع بحري متجدد وآمن وقادر على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي، عبر وضع السياسات الفاعلة التي تسهم في تطبيق أعلى معايير السلامة البحرية، وإطلاق أفضل المبادرات التي تنسجم مع القوانين المحلية والدولية من أجل إيجاد بيئة بحرية آمنة ومستدامة، ومناسبة لإدارة العمليات التشغيلية وإنجاح الأعمال التجارية البحرية بأنواعها.

وقال إنه تم مؤخراً إصدار مجموعة من التشريعات التي تعزز دور سلطة مدينة دبي الملاحية في الإمارة، ومنها على سبيل المثال تشريع بشأن تنظيم الملاحة في خور دبي والقنوات المائية في إمارة دبي، وتشريع آخر بشأن تنظيم مراسي الوسائل البحرية في دبي، وأيضاً تشريع تنظيم نشاط تأجير اليخوت الأجنبية الكبيرة الزائرة (سوبر يخت) في دبي، بجانب قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2020 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية.

وحول الدور الذي تقوم به سلطة مدينة دبي الملاحية في جذب الشركات، قال: إن السلطة تحرص على التميز في تقديم أفضل الخدمات الجديدة والمبتكرة من خلال توفير إجراءات مرنة تيسر للمستثمرين حصولهم على التراخيص اللازمة، وبالتالي مزاولة أعمالهم بسهولة ويسر، بالإضافة إلى بناء علاقات طويلة المدى معهم.

تملُّك الأجانب

وقال المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: يتم التنسيق بشكل مستمر مع القائمين على مدينة دبي الملاحية بهدف تسهيل تملك الشركات بنسبة 100%، فضلاً عن منح الإعفاءات الضريبية، وتوفير محفزات تشمل قيمة الإيجارات وتقديم خدمات مدروسة بأسعار تنافسية، مع توفير بنية تحتية مميزة تسهم في رفع تنافسية المؤسسات والشركات في المدينة.

وأوضح أن السلطة تعمل على تنظيم قطاع ممارسة الأنشطة البحرية في مياه دبي، ومنح الرخص والتصاريح الكفيلة بتعزيز جوانب الأمن والسلامة، حيث عملت على إصدار 4000 تصريح رسو للسفن خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، ويتعين على الوكيل الملاحي للسفينة التقدم بطلب الحصول على تصريح رسو السفن في مياه الأمارة، ويحدد من خلال الطلب فترة الرسو والغاية منها.

وأفاد بأن السلطة عملت على منح 800 رخصة قيادة وسيلة بحرية، وإصدار نحو 700 ترخيص للوسائل البحرية خلال نفس الفترة من هذا العام، الأمر الذي يعكس الاهتمام الواسع لممارسة الأنشطة البحرية في المياه الإقليمية لإمارة دبي، باعتبارها بيئة بحرية آمنة ومتجددة تتسم بالتنافسية والاستدامة والجاذبية.

وأصدرت السلطة تعميماً بشأن تخفيف القيود المفروضة على الرسو وممارسة الأنشطة الترفيهية البحرية، مع التأكيد على التوصيات الواردة في التعميم والمتمثلة في الابتعاد عن المناطق المحظورة والمناطق المملوكة بشكل خاص، وعدم إعاقة ممرات الدخول إلى الموانئ والمراسي أو المنشآت البحرية، إضافة إلى التأكيد على عدم إعاقة حركة مرور الوسائل البحرية الأخرى.