طلبيات المصانع الأميركية تفوق التوقعات

واشنطن (رويترز) - زادت الطلبيات الجديدة لشراء السلع الأميركية الصنع بأكثر من المتوقع في يونيو بينما ظل إنفاق الشركات على المعدات قويا، مما يشير إلى قوة مستمرة في قطاع الصناعات التحويلية على الرغم من تحول في زخم الإنفاق من السلع إلى الخدمات.

وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن طلبيات المصانع ارتفعت 1.5 بالمئة في يونيو بعد صعودها 2.3 بالمئة في مايو. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع طلبيات المصانع 1.0 بالمئة.

وعلى أساس سنوي قفزت طلبيات المصانع 18.4 بالمئة. وكانت الزيادة في الطلبيات ذات قاعدة عريضة وشملت الآلات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الكهربائية والأجهزة المنزلية بين أشياء أخرى.

وظل إنفاق الشركات على المعدات قويا في الربع الثاني من العام وسجل نموا بأكثر من عشرة بالمئة لرابع فصل على التوالي. وساهم ذلك في رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي فوق ذروته السابقة على الجائحة التي سجلها في الربع الرابع من 2019.