أرباح الشركات والدمج والاستحواذ تصعد بـ«وول ستريت»

نيويورك (رويترز) - ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء، إذ أدى موسم إيجابي لأرباح الشركات وتحسن أنشطة إبرام الصفقات عالميا في زيادة الطلب على الأسهم مرتفعة المخاطر، بيد أن المكاسب كانت محدودة بفعل مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا من فيروس كورونا.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 25.9 نقطة أو ما يعادل 0.07 بالمئة إلى 34864.1 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 5.6 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 4392.74 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 32.9 نقطة أو ما يعادل 0.22 بالمئة إلى 14713.99 نقطة.