تمويل شركة إماراتية ناشئة بـ30 مليون دولار

دبي (الاتحاد) كشفت تيتان، الشركة المختصة في حلول البريد الإلكتروني والتي أسّسها رائد الأعمال بهافين توراخيا، عن نجاحها في تأمين تمويل استثماري بقيمة 30 مليون دولار من شركة أوتوماتيك لتطوير الويب، الشركة الأم لمنصة وورد برِس دوت كوم، في خُطوة تُمثل أضخم استثمار تقوم به أوتوماتيك على الإطلاق بعد تقدير قيمة الشركة بمبلغ يصل إلى 300 مليون دولار.

ويأتي الاستثمار في تيتان في أعقاب الإعلان الشهر الماضي عن انضمام شركة زيتا، الشركة الناشئة العصرية المملوكة لتوراخيا والمختصة في الخدمات المصرفية، لنادي الشركات التي تجاوز رأسمالها المليار دولار وتقدير قيمتها بـ 1.45 مليار دولار بعد حصولها على تمويل استثماري بقيمة 250 مليون دولار من قبل سوفت بنك.

ويهدف توراخيا من خلال إطلاق شركة تيتان إلى إعادة رسم ملامح سوق حلول البريد الإلكتروني من خلال طرح أول مجموعة من أدوات البريد الإلكتروني المخصصة لتقريب الشركات الصغيرة من عملائها أكثر من أيّ وقت مضى.

وقال بهافين توراخيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيتان: "يستخدم نحو سدس سكان العالم خدمات البريد الإلكتروني لأغراض العمل، إلا أن هذا المجال لم يشهد ابتكارات تحدّث مفهوم البريد الإلكتروني بالشكل الكافي على مدى العقدين الماضيين. وقُمنا في تيتان بتطوير منصة مصممة خصيصاً للمهنيين وقطاع الأعمال مع مزايا تسهم في تحقيق أهداف التحوّل هذه، ما يسهم بالتالي في تبسيط الأعمال وأتمتة المهام وإثراء فرص التواصل بين مجتمع الأعمال".

والجدير بالذكر أنّ توراخيا يتمتع بسجل حافل في مجال تأسيس الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. وبعد مشاركة أخيه، ديفيانك توراخيا، في تأسيس شركة دايركتي عام 1998، غادر الاثنان الشركة عام 2014 بعد صفقة بقيمة 160 مليون دولار مع شركة إندورانس والتي تعُرف حالياً باسم نيوفولد ديجيتال، ليؤسس توراخيا بعد ذلك شركة راديكس، المشغل الرائد لسجلات نطاق الإنترنت؛ وزيتا، الشركة الناشئة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المصرفية التي تُقدم خدماتها لجميع العملاء حول العالم.

وتأسست شركة تيتان انطلاقاً من رؤيةٍ تتمحور حول إعادة صياغة معالم حلول البريد الإلكتروني لتتوافق مع متطلبات رواد الأعمال، بحيث تزودها بفرصة الوصول إلى الأدوات التي لطالما كانت متاحة بأسعار مرتفعة فقط.

وتزخر تيتا بالعديد من المزايا المُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة وتقريبها من عملائها، فمن خلال خاصية الإرسال المُجدول الخاصة بتيتان، على سبيل المثال، يستطيع المستخدمون توقيت رسائلهم الإلكترونية الجديدة لإرسالها في التوقيت الأمثل للقراءة. بينما تضمن خاصية إشعارات التذكير للشركات متابعة الصفقات والتعاملات التي تقوم بها بشكل دائم. وإلى جانب ذلك، تشتمل منصة تيتان على خاصية النماذج الجاهزة للرسائل الإلكترونية، والتي تُتيح للمستخدمين فرصة إرسال الرسائل الإلكترونية الجديدة والردود المتكررة بشكلٍ سريع دون الحاجة إلى إعادة صياغتها.

تتوفر خدمات تيتان للمستخدمين حصرياً من خلال شراكتها مع أبرز شركات تطوير الويب، مثل وورد برِس دوت كوم. وتُعتبر وورد برِس الجهة المُشغلة لحوالي 42% من المواقع الإلكترونية حول العالم من خلال منصتها مفتوحة المصدر والعروض التجارية التي تُقدمها شركة أوتوماتيك التي تتبع لها. وستُقدم تيتان لأي جهة تشتري موقعاً إلكترونياً جديداً على منصة وورد برِس دوت كوم جميع الوسائل الاحترافية اللازمة لتعزيز العلاقات مع عملائهم عن طريق البريد الإلكتروني بينما يعملون على تطوير موقعهم الإلكتروني.

ومن جانبه، قال مات مولينويج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوتوماتيك: "سعيدون لتخصيص أضخم استثمار في تاريخ شركتنا مع شركة تيتان، ونعمل حالياً على دمج خدمات الشركة مع وورد برِس دوت كوم لتكون الأداة المثالية لمساعدة العملاء على بناء علاماتهم التجارية عبر الإنترنت. ونثق بقدرة تيتان على إنشاء مجموعةٍ عالمية من الأدوات عالية الإنتاجية، بما في ذلك لوحة تحكم وتجربة عملاء مخصصة تتيح للمستخدمين والشركاء قدرات تحكمٍ متكاملة ببياناتهم الشخصية".

وتتوفر خدمات تيتان أيضاً للمواقع الإلكترونية العاملة عبر منصات عدد من مزودي خدمات الويب العالميين بصدد طرح خدمات تيتان لعملائهم في وقت لاحق من العام الجاري.