تسهيلات للمستثمرين في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) وقعت مجموعة ألف، ومركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد»، مؤخراً، مذكرة تفاهم لتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال في الشارقة، لتأسيس أعمالهم أو التوسع فيها انطلاقاً من الإمارة، في مختلف الوجهات التابعة لمجموعة ألف والمشاريع التابعة لها.

وأقيمت مراسم توقيع المذكرة بين عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، ومروان صالح العجلة، مدير مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد»، في مقر المركز بالقصباء، بحضور عدد من ممثلي الطرفين.

وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على التعاون بينهما في عرض خدمات مركز «سعيد» على المستثمرين في المشاريع التطويرية التابعة لمجموعة ألف، مع تشجيع وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين على الحصول على الخدمات التي يقدمها المركز في مجال الاستثمار وإنجاز المعاملات لدى الدوائر الحكومية المختصة.

وأكد عيسى عطايا على أهمية مكانة إمارة الشارقة كوجهة مفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة، نظراً لما تتمتع به من ميزات وما توفره من تسهيلات، مضيفاً أن القطاع العقاري يشكل عنصر الجذب الأبرز في الإمارة، بالنظر إلى المشاريع العقارية المنتشرة فيها، والتي تركز على أسلوب الحياة العصري والمستدام، ومن بينها مشروع «الممشى» الذي تطوره مجموعة ألف.

وقال عطايا: «نرحب بالمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية التي تقدمها الشارقة، سواءً في القطاع العقاري أو القطاعات الاقتصادية الأخرى، ونشكر مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد) على تعاونهم معنا في تعزيز النشاط الاستثماري بالإمارة، وتسريع وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال، ونتطلع إلى مزيد من الشراكات لخدمة جميع المستثمرين».

من جانبه، قال مروان صالح العجلة إن أهمية مذكرة التفاهم تشكّل استمراراً لعلاقات الشراكة التي يعمل مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد) على تطويرها من أجل استقطاب المستثمرين وروّاد الأعمال ومساعدتهم على تأسيس أنشطتهم وشركاتهم في إمارة الشارقة بسرعة وكفاءة بهدف الارتقاء بمستوى الاستثمار، وتوفير البيئة المناسبة لهم للنمو والتوسع والتطور.

واتفق الجانبان أيضاً على تبادل المطبوعات، والإصدارات، والمعلومات، والخبرات، وكذلك على عقد اللقاءات المشتركة وورش العمل والمؤتمرات التي تبحث بالنواحي الاستثمارية وخاصة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات الحكومية لرواد الأعمال والمستثمرين عن طريق مركز «سعيد».