بيان من «طيران الإمارات» بخصوص استئناف السفر

دبي (الاتحاد) قال متحدث باسم طيران الإمارات إن الناقلة تتقدم بالشكر الجزيل إلى الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ في دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، على جهودهما المتواصلة في تقييم الوضع الوبائي على مستوى العالم وتحديث البروتوكولات الهادفة إلى ضمان سلامة وصحة أفراد المجتمع، مع ضمان المحافظة على مسارات آمنة للمسافرين. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن استثناء فئات جديدة من المسافرين من بعض الدول التي تم منع القدوم منها والتي تشمل كلاً من الهند وباكستان وسيريلانكا والنيبال ونيجيريا وأوغندا وذلك اعتباراً من تاريخ 5 أغسطس 2021. وشملت هذه الفئات أصحاب الإقامات السارية والذين تلقوا جرعات التطعيم الكاملة في دولة الإمارات ومضى 14 يوما على تلقي الجرعة الثانية ولديهم شهادات تطعيم معتمدة من الجهات الرسمية بالدولة

وفي هذا الخصوص، ترحب طيران الإمارات بالإعلان عن الاستثناءات والبروتوكولات لاستئناف نقل الركاب القادمين والعابرين (الترانزيت) اعتباراً من 5 أغسطس الجاري من الدول التي تم إيقاف نقل الركاب منها مسبقاً. وأضاف: «سوف يحفز ذلك ويدعم حركة السفر ويسهل التواصل بين العائلات ورجال الأعمال. وسوف تقوم طيران الإمارات بتحديث الموقع الإلكتروني ليعكس أحدث البروتوكولات والمتطلبات الخاصة بالسفر من الدول المعنية. وتواصل طيران الإمارات العمل الدؤوب مع جميع الجهات والسلطات المختصة لتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، ونتطلع إلى الترحيب بجميع الركاب على متن طائراتنا».