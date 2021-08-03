39% نمو صافي أرباح بورصة الكويت

الكويت (الاتحاد) خلال اجتماع مجلس إدارتها الذي عقد اليوم، أعلنت بورصة الكويت عن تحقيق صافي أرباح لمساهمي الشركة الأم بقيمة 7.8 مليون دينار كويتي عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021، بزيادة 39% مقارنةً بصافي الأرباح المسجلة عن الفترة نفسها من عام 2020، والتي سجلت الشركة خلالها ربحاً صافياً بلغ 5.6 مليون دينار كويتي.

كما بلغت ربحية السهم للشركة الأم 39.03 فلس، أي ما يشكل زيادة قدرها 39٪ مقارنة بإجمالي 28.05 فلس عن الفترة نفسها من عام 2020. وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 106.5 مليون دينار كويتي، بزيادة 155٪ مقارنةً بالإجمالي المسجل عن الفترة نفسها من عام 2020 الذي بلغ 41.7 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة الأم من 32.7 مليون دينار كويتي في 30 يونيو 2020 لتصل إلى 52.6 مليون دينار كويتي عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، بزيادة 61٪. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 14.9 مليون دينار كويتي، بزيادة 120٪ عن الفترة نفسها من عام 2020، والتي بلغت 6.8 مليون دينار كويتي،

وقال حمد مشاري الحميضي، رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت: "إن النتائج التي نراها اليوم تعكس قوة عنصرين رئيسيين في البورصة، وهما النموذج التشغيلي والالتزام الراسخ باستراتيجية الشركة، بالإضافة إلى ملاءتها المالية، فقد سجلنا بحمد الله صافي أرباح بلغ 7.8 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل زيادة بقيمة 39% عن الفترة نفسها من عام 2020".

وأضاف الحميضي: "مع استمرار العالم بالتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، نأمل أن تكون النتائج التي حققناها في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مؤشراً إيجابياً لما هو افضل لبورصة الكويت، وسوق المال الكويتي، والاقتصاد الوطني".

يعود الإرتفاع في صافي الارباح إلى دمج الشركة الكويتية للمقاصة منذ الربع الثالث من العام 2020، والذي أدى أيضاً الى إرتفاع في صافي ربح الشركة التابعة. كما ساهم في هذه الزيادة ارتفاع إجمالي قيمة التداول بنسبة 53.41٪، بما في ذلك ارتفاع قيمة التداول في السوق "الرئيسي" بنسبة 295%، وارتفاع حجم التداول بنسبة 100.31٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2020. ذلك وبلغت قيمة التداول المسجلة للنصف الأول من عام 2021 حوالي 6.5 مليار دينار كويتي، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 41.7 مليار سهم. كما شهدت الحسابات النشطة إرتفاعاً بنسبة 38.94%، مما ساهم في ارتفاع صافي الربح.

وقال محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: "سجلت بورصة الكويت ارتفاعاً بنسبة 120% لإجمالي الإيرادات التشغيلية للنصف الأول من هذا العام. كما زادت أصول المجموعة بنسبة قدرها 155٪ إلى حوالي 106.5 مليون دينار كويتي.وتظهر هذه النتائج على أن بورصة الكويت تتمتع بقدر كبير من ثقة المستثمر، إضافةً إلى إظهار قيمة و كفاءة الشركة".

وشهد سهم بورصة الكويت، والمتداول في السوق "الأول" منذ سبتمبر من عام 2020، ارتفاعاً بنسبة 15.45% منذ بداية هذا العام وحتى 30 يونيو 2021، الأمر الذي يدل على قدرة الشركة على النمو والتوسع، وهو خير دليل على الثقة التي تتمتع بها الشركة من قبل المستثمرين.