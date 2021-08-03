شراكة بين «طيران الإمارات» و«إيرومار» المكسيكية

دبي (الاتحاد) أعلنت طيران الإمارات والخطوط المكسيكية "إيرومار" عن دخولهما في شراكة إنترلاين ستوفر اتصالاً سلساً لعملائهما بين وجهات في المكسيك والولايات المتحدة عبر مكسيكو سيتي ومختلف محطات شبكة طيران الإمارات العالمية.

وسوف يتمكن عملاء طيران الإمارات بموجب هذه الشراكة من حجز تذاكر السفر من وإلى 12 وجهة في المكسيك والولايات المتحدة مشمولة باتفاقية الإنترلاين عبر مكسيكو سيتي، والالتحاق بخدمة الناقلة "ئي كيه 255/ 256" بين مكسيكو سيتي وبرشلونة ودبي، والسفر بعد ذلك عبر شبكة طيران الإمارات، التي تغطي أكثر من 120 مدينة في جميع أنحاء العالم.

كما تتيح اتفاقية الإنترلاين للعملاء الراحة في حجز رحلاتهم بالكامل بتذكرة واحدة مع سياسة الأمتعة وشروط الأسعار الموحدة. ويمكن حجز التذاكر على الموقع الشبكي emirates.com أو من خلال وكلاء السفر.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع إيرومار، ذلك أن شبكتها للرحلات الجوية الإقليمية ستتيح لنا ربط عدد كبير من المسافرين من مدن المكسيك وتكساس بالولايات المتحدة مع شبكتنا العالمية عبر مكسيكو سيتي وبرشلونة ودبي".

من جانبه، قال المدير التنفيذي لاستراتيجية الشبكة والتحالفات في "إيرومار" فابريسيو كوجاك: "نفخر بشراكتنا مع طيران الإمارات، الشهيرة عالمياً بتميزها في الخدمة ومركز دبي الذي لا مثيل له. ونحن نرى في هذه الاتفاقية شهادة على معايير الجودة العالية لشركتنا، حيث أنها سوف تعزز شبكتنا وتحالفاتنا، التي تشمل العديد من الناقلات الدولية الرائدة التي تخدم المكسيك".