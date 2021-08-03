انخفاض فاتورة استيراد القمح لمصر 13% في 2021

القاهرة (رويترز) - قال وزير التموين المصري اليوم الثلاثاء إن فاتورة استيراد القمح انخفضت 13 بالمئة في العام الجاري، تماشيا مع خفض الواردات من سلع أولية رئيسية أخرى.

وقال علي مصيلحي في كلمة "تم عمل نظام معلوماتي متكامل لإحكام الرقابة على إدارة ونقل وتداول الأقماح، أدى ذلك كله إلي تخفيض فاتورة الاستيراد 13 بالمئة هذا العام".

وقال الوزير إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، رفعت طاقة الطحن لديها إلى 3.4 مليون طن وتهدف لبلوغ خمسة ملايين وإن احتياطيات البلاد من القمح تكفي ستة أشهر ونصف الشهر من الاستهلاك.

ويوم الاثنين، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، إنها اشترت 60 ألف طن من القمح الروماني في مناقصة دولية.

وقال إن احتياطيات السكر تكفي ستة أشهر بينما تكفي احتياطيات الزيوت النباتية خمسة أشهر ونصف الشهر.

وخفضت مصر واردات السكر من مليون طن إلى 200 ألف طن العام الجاري كما قلصت وارداتها من الزيوت النباتية، إذ يجري توريد 32 المئة منها محليا.

وطلبت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية غير محددة من الزيوت النباتية في مناقصات محلية اليوم.

