الإمارات تستضيف المؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات

دبي (الاتحاد) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين 2 و5 نوفمبر المقبل، الدورة 38 للمؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في مجال البناء لعام 2021، للمرة الأولى بالمنطقة.

وفازت الدولة باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ36 للمؤتمر الذي عقد في كندا، حيث تقدمت وزارة الطاقة والبنية التحتية بملف الاستضافة بالشراكة والتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، ودائرة دبي للسياحة، وجامعة الشارقة، ومجموعة جيمنوس لخدمات المعلومات التجارية وبوابة باحثي الإمارات. ونال الملف ثقة وإعجاب المنظمة العالمية للأتمتة والروبوتات في البناء والدول الأعضاء فيها.

وأكد معالي سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا المؤتمر العالمي الأهم في الأتمتة والروبوتات في مجال البناء، يعكس مكانتها المتقدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأتمتة والروبوتات المختصة بالبناء والتشييد، وثقة العالم بقدرتها على تنظيم أكبر الفعاليات والمعارض والمؤتمرات المتخصصة في هذا القطاع الذي يشهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة.

وأشار معاليه إلى أن هذه الاستضافة تسهم في تعزيز ريادة الدولة كنموذج ريادي في قطاع الإنشاءات والبناء المعتمد على آخر الابتكارات والاختراعات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وستتيح للمؤسسات والشركات العاملة في المنطقة فرصة الاطلاع على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في هذا المجال وتوظيفها في توفير مزيد من الحلول المبتكرة التي تخدم مجتمعات المنطقة والعالم.

ويعد المؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في مجال البناء (ISARC 2021)، أحد أهم المؤتمرات العلمية المتخصصة، ويهدف إلى مناقشة واستعراض آخر الأبحاث العلمية والتكنولوجية الخاصة بتطوير أساليب البناء باستخدام الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويحظى بمشاركة واسعة من كبرى المؤسسات الدولية والشركات العالمية المعنية بمجال الأتمتة والروبوتات المتخصصة في البناء.