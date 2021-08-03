اقتصاد الإمارات ينمو بأقوى وتيرة في سنتين

مصطفى عبد العظيم (دبي) سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات خلال شهر يوليو الماضي أقوى مستوى له في عامين، مواصلاً زخم الانتعاش والعودة إلى معدلات النمو الطبيعية، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات والصادر عن مؤسسة أي إتش إس ماركيت.

وأظهرت نتائج المؤشر ارتفاع الإنتاج والأعمال الجديدة بأسرع معدلات منذ شهر يوليو 2019، فيما ارتفع التوظيف بأسرع معدل منذ شهر يناير 2019، بالإضافة إلى تسجيل تحسن قوي في الأوضاع التجارية كان هو الأقوى في عامين.

وارتفع المؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات- والذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – من 52.2 نقطة في شهر يونيو إلى 54.0 نقطة في شهر يوليو.

ووفقاً لنتائج المؤشر الرئيسي، واصل مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة الاتجاه نفسه في شهر يوليو، حيث ارتفعا إلى أعلى مستوياتهما منذ شهر يوليو 2019، فيما كان الارتفاع الأخير في الطلبات الجديدة هو الثامن في تسعة أشهر، حيث أفادت الشركات بتحقق مزيد من التعافي في الطلب مع تخفيف قيود كوفيد- 19.

ولكن في المقابل، أشار تقرير مؤسسة «أي إتش إس ماركيت»، إلى أن الإجراءات المستمرة في أنحاء أخرى من العالم، أدت إلى انخفاضٍ ثالث على التوالي في مبيعات الصادرات خلال شهر يوليو، وتحولت الشركات بشكل متزايد إلى العملاء المحليين للمساعدة في تعافي الأعمال الجديدة، مشيراً إلى أن إجراءات الإغلاق أثرت أيضاً على إمدادات مستلزمات الإنتاج في بداية الربع الثالث، لا سيما من آسيا حيث يؤدي تزايد حالات كوفيد- 19 إلى تشديد القيود.

وبحسب التقرير، توسع الإنتاج بمعدل أسرع بكثير مما كان عليه في شهر يونيو، وربطت الشركات بينه وبين ارتفاع الطلب وأعمال المشروعات وطرح منتجات وخدمات جديدة، لكن وعلى الرغم من ذلك، أدى النمو الحاد في الطلبات الجديدة والتأخر في تسليم مستلزمات الإنتاج إلى زيادة متجددة في الأعمال المتراكمة كانت الأكثر قوة في 16 شهراً.

وأشارت بيانات شهر يوليو أيضاً إلى زيادة في التوظيف، بالتزامن مع الجهود المبذولة لتوسيع أقسام المبيعات، وفي حين كان معدل خلق الوظائف هامشياً، إلا أنه كان الأسرع منذ شهر يناير 2019، كما وسعت الشركات نشاطها الشرائي في شهر يوليو، بعد انخفاض طفيف في شهر يونيو.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، ظلت التوقعات للنشاط غير المنتج للنفط في المستقبل إيجابية في شهر يوليو، وتوقعت غالبية الشركات أن يساعد تخفيف قيود فيروس كوفيد- 19 ومعرض إكسبو 2020 دبي على تحسين الظروف الاقتصادية.

وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «أي إتش إس ماركيت: «شهد القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات بداية قوية للربع الثالث من العام، حيث شهدت الشركات أكبر ارتفاع في الطلبات الجديدة منذ عامين، وسط ارتفاع المبيعات المحلية وتعزيز الثقة في السوق، واكبه ارتفاع الإنتاج».

وأوضح أوين أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 54 نقطة في شهر يوليو، جاء متماشياً بشكل كبير مع مستواه على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الاقتصاد عاد إلى النمو الطبيعي بشكل كبير.