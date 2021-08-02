«مبادلة» ترعى القمة العالمية للصناعة والتصنيع

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن رعايتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع (فئة الراعي الرئيسي) وذلك للمرة الرابعة على التوالي. وستعقد الدورة الرابعة للقمة في الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر القادم، بالتزامن مع معرض إكسبو دبي 2020 خلال فترة انعقاده. وتقام الدورة الرابعة للقمة تحت شعار: «الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار»، وستسلط القمة الضوء على الدور الذي تلعبه تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز إنتاجية القطاع الصناعي، وخلق قيمة مشتركة للشركات والمؤسسات على مستوى العالم. كما تشهد القمة تنظيم أول معرض صناعي قائم على التكنولوجيا في الإمارات، يستعرض أحدث الابتكارات والحلول في مجال التكنولوجيا والصناعة.

أميمة أبو بكر

وستسلط مبادلة خلال مشاركتها في القمة، الضوء على أبرز المستجدات المتعلقة بشركاتها الوطنية الرائدة، ومنها شركة ستراتا للتصنيع (ستراتا) وشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، ومجموعة سند «سند»، ودور تلك الشركات الوطنية كشركاء للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، ومساهماتها في تعزيز دور مبادلة في قيادة جهود التحول الاقتصادي في دولة الإمارات.

وقالت أميمة أبو بكر، مدير شؤون الاتصال التنفيذية والمؤسسية في مبادلة: «فخورون برعايتنا الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع. ستعمل مبادلة عبر مشاركتها في هذه القمة، التي تركز هذا العام على أحدث الاتجاهات والحلول المبتكرة في قطاع التصنيع، على إبراز التقدم الذي أحرزناه في قطاعات التكنولوجيا والصناعة، وإلقاء الضوء على استراتيجية النمو لدينا لإحداث تأثير إيجابي وملموس في جميع أنحاء العالم، جنباً إلى جنب مع تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة».