زخم على تداول الروبية الباكستانية في « دبي للذهب»

دبي (الاتحاد)

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع معدل اهتمام شهري مفتوح بواقع 181879 عقداً خلال شهر يوليو الماضي.

وسجلت العقود الأسبوعية الآجلة للروبية الهندية، والتي بدأ العمل بها من يوليو 2020 ضمن مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع، نمواً ملحوظاً بواقع 86% منذ بداية العام وحتى يوليو الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ أتاحت هذه العقود للمشاركين في السوق إمكانية تنويع محفظتهم، ووفرت لهم فرصة إضافية للتحوط والمراجحة على المدى القصير، مع إمكانية تتبع أكبر تجمع للسيولة الخارجية في العالم لمنتجات الروبية الهندية - الدولار الأميركي المتداولة في البورصة، والتي تقدمها بورصة دبي للذهب والسلع .

و لا تزال العقود الآجلة للروبية الباكستانية تشهد اهتماماً كبيراً من قبل المشاركين في السوق منذ إطلاقها مطلع هذا العام لتسجل 4,853 عقداً بقيمة 60.23 مليون دولار أميركي خلال شهر يوليو 2021، في حين واصلت العقود الآجلة للفضة تحقيق أداء قوي مسجلة نمواً بنسبة 83 % منذ بداية العام حتى تاريخه مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كذلك حقق عقد الذهب الآجل ضمن محفظة المعادن الثمينة لبورصة دبي للذهب والسلع أداءً قوياً ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الذهب الآجلة المتداولة 34,985 عقداً، بقيمة بلغت 2.02 مليار دولار أميركي، منذ بداية عام 2021 حتى الآن.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: « شهد شهر يوليو تواصل الاهتمام بالعقود الأسبوعية الآجلة للروبية الهندية، مع تطلع المشاركين في السوق إلى توسيع فرص تداولهم ضمن السوق الهندية، إذ حققت هذه العقود ومنذ انطلاقتها في العام الماضي عوائد مهمة للمشاركين في السوق الذين يتطلعون إلى عقود قصيرة الأجل، لتلبي متطلبات التحوط وأعمالهم، ونؤكد التزامنا بتطوير وسائل جديدة لبناء وتحقيق المزيد من النجاحات وتوسعة محفظة منتجاتنا بالروبية الهندية. وقد حظيت العقود الآجلة للروبية الباكستانية باهتمام متزايد، إذ سجلت منذ شهر أبريل الماضي حتى الآن أعلى معدلات التداول، وثاني أعلى حجم وقيمة و اهتمام مفتوح».