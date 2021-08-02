حاضنة الأعمال in5 تطلق مختبر الأزياء بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت in5، حاضنة الأعمال المتخصصة بتمكين المواهب والشركات الناشئة من التطور والنمو، أمس، عن الإطلاق الرسمي لمختبر الأزياء Fashion Lab، لتمكين مصممي الأزياء الصاعدين والمبدعين في الإمارات والمنطقة، بما يسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة وترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

ويوفر مختبر الأزياء الجديد الذي يقع في in5 للتصميم في حي دبي للتصميم معدات تصنيع متكاملة من مرحلة التصميم إلى التسليم، ويمتاز بتجهيزات وبنية تحتية متطورة، حيث يتلقى المصممون الدعم والتوجيه لإطلاق مشاريعهم وتوسيع نطاقها في بيئة أعمال مرنة وداعمة للابتكار، وذلك تحت إشراف وقيادة فريق من المتخصصين ذوي الخبرات الواسعة في دور الأزياء الكبرى .

وقال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام: «بعد إعلان استراتيجية تحويل الإمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول 2025، شرعنا فوراً في وضع خطط التطوير للمساهمة في هذه المبادرة المتكاملة. ومن خلال مختبر الأزياء ، سنعمل على تطوير وتمكين جيل جديد من المواهب في عالم الأزياء ».