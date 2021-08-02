«غرفة دبي»: الزراعة تتصدر المجالات الواعدة للاستثمار في أفريقيا

دبي (الاتحاد)

كشف استبيان أجرته غرفة دبي مع المشاركين في الدورات السابقة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال من كبار الشخصيات والمستثمرين وقادة التجارة والاستثمار والخبراء أن الزراعة تأتي اليوم في صدارة المجالات الواعدة للاستثمار في القارة الأفريقية.

وتم خلال الاستبيان الوقوف على أفكار المشاركين وتوجهاتهم وآرائهم إزاء مختلف جوانب الاستثمار وآفاقه المتاحة في القارة السمراء. وخلص الاستبيان إلى نتيجة مُهمة مفادها أن الاستثمار النقدي يعدُ الشكل المفضل بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وإلى أن كلاً من غانا ونيجيريا هما الوجهتان المفضلتان للاستثمار في القارة الأفريقية نتيجة إمكانات النمو ووجود الفرص الاستثمارية.