الدولار قرب أقل مستوى في شهر

طوكيو (رويترز)

اقترب الدولار من أقل مستوى في شهر أمس الاثنين مع بداية أسبوع حافل تصدر خلاله بيانات الوظائف الأميركية وقرار للبنك المركزي الأسترالي.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية 92.065 منخفضاً قليلاً عن مستواه يوم الجمعة حين نزل إلى 91.775 لأول مرة منذ 28 يونيو حزيران.

وفقد المؤشر 0.88 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أسوأ أداء منذ مطلع مايو بعدما أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في منتصف الأسبوع أن رفع أسعار الفائدة «بعيد جداً» وأن سوق العمل لا تزال «أمامها مساحة للتعافي».

وفي الشهر الماضي سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى منذ بداية أبريل عند 93.194 مع تكوين متعاملين مراكز تحسباً لبدء تقليص إجراءات التحفيز هذا العام.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز زيادة 926 ألف وظيفة للوظائف غير الزراعية في يوليو لتسجل أكبر زيادة في 11 شهراً. وتصدر البيانات يوم الجمعة. كما يتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 5.7 بالمئة من 5.9 بالمئة في يونيو .

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل العملة اليابانية وسجل 109.67 ين اليوم الاثنين وتراجع قليلاً عند 1.1873 مقابل اليورو.

وارتفع الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.3905 دولار، ومن المقرر صدور إعلان بشان السياسات من بنك إنجلترا يوم الخميس.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7347 دولار أميركي قبل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتراجع عن قرار سابق بتقليص التحفيز، إذ نالت إجراءات العزل لفترات طويلة من النمو.