35 مليون شخص لا يستطيعون دفع تكاليف الإجازة في الاتحاد الأوروبي

بروكسل (وام)

قالت دراسة أجراها الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال، إن غالبية الأسر ذات الدخل المنخفض في الاتحاد لا تستطيع تحمل تكاليف العطلة الصيفية. وأوضحت المنظمة التي تمثل 45 مليون عضو في 38 دولة أوروبية أن العديد من العمال ذوي الدخل المنخفض هم من بين 35 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي ليس لديهم ما يكفي من المال لفترة الإجازة السنوية. واستخدم الاتحاد بيانات من المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، وهو المكتب الإحصائي الرسمي للاتحاد الأوروبي. ووفقاً للدراسة، فإن 28 بالمئة من أولئك الذين يعيشون في دول الاتحاد الـ27 التي يبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة لا يملكون الوسائل للاستفادة بعطلة لمدة أسبوع واحد بعيداً عن ديارهم. وشددت الدراسة على أن هذه النسبة ارتفعت إلى 59.5 في المئة بالنسبة للأشخاص الذين يقل دخلهم عن عتبة المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية المعرضة لخطر الفقر، والتي تحدد بنسبة 60 في المائة من متوسط الدخل الوطني.