أسهم أوروبا عند قمم جديدة

لندن (رويترز)

صعدت الأسهم الأوروبية إلى قمم جديدة أمس الاثنين بعد سلسلة من الصفقات ونتائج أعمال قوية من أكبر بنوك أوروبا إتش.إس.بي.سي، في حين تدعمت المعنويات أيضاً بانتعاش الأسهم الآسيوية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 465 نقطة في التعاملات المبكرة.

وارتفع سهم شركة هندسة الطيران البريطانية ميجيت 59.7 بالمئة، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق بعدما قالت شركة الصناعة الأميركية باركر هانيفين إنها ستشتري منافستها البريطانية في صفقة تقدر قيمتها بنحو 6.3 مليار جنيه إسترليني (8.76 مليار دولار).

وقفز مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط في بريطانيا 1.5 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية واحدا بالمئة.

وارتفع سهم بنك إتش.إس.بي.سي الذي تركز أنشطته على آسيا 1.4 بالمئة بعد أن تجاوز توقعات أرباح النصف الأول من العام قبل خصم الضرائب وأعاد توزيعات الأرباح. وارتفع سهم شركة التأمين الفرنسية أكسا 3.6 بالمئة بعد أن سجلت زيادة 180 بالمئة في صافي الدخل في النصف الأول من العام، بينما انخفض سهم منافستها الأكبر أليانز 2.6 بالمئة بعد أن بدأت جهات تنظيمية أميركية تحقيقا بشأن صناديق ألفا ستراكتشرد التابعة لأليانز جلوبال إنفستورز.