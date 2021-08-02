23.2% زيادة صادرات «جازبروم» الروسية خلال 7 أشهر

موسكو (رويترز) - قال عملاق الغاز الروسي جازبروم اليوم الاثنين إن صادراته من الغاز الطبيعي خارج الجمهوريات السوفيتية السابقة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام زادت 23.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 115.3 مليار متر مكعب.

وأضافت الشركة أن إنتاجها من الغاز الطبيعي بلغ 298.2 مليار متر مكعب في نفس الفترة، بزيادة قدرها 18.4 بالمئة على أساس سنوي.

إلى ذلك، قالت وكالة انترفاكس للأنباء اليوم الاثنين إن وزارة الطاقة الروسية اقترحت حظر تصدير البنزين 92 أوكتين و95 أوكتين لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت الوزارة قالت يوم الجمعة إنها قدمت مقترحا لأن تطلق الحكومة «إجراء عاجلا» لحظر صادرات البنزين.

وأضافت أن الحظر قد يساعد في تخفيض الأسعار المحلية للبنزين بعد أن ارتفعت في الأشهر القليلة الماضية، وهي مسألة حساسة في روسيا قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر.