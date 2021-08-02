زيادة الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة

واشنطن (رويترز) - قالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الاثنين إن الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة ارتفع 0.1 بالمئة في يونيو، إذ طغت زيادة في المشاريع الخاصة على هبوط في الإنفاق على المشاريع العامة.

وعلى أساس سنوي، صعد الإنفاق على التشييد، الذي يشكل أقل من أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، 8.2 بالمئة في يونيو بعد أن تراجع 0.2 بالمئة في مايو.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الإنفاق على التشييد 0.4 بالمئة في يونيو.

وزاد الإنفاق على مشاريع التشييد الخاصة 0.4 بالمئة مع زيادة الإنفاق على المشاريع السكنية 1.1 بالمئة.

وتراجع الإنفاق على مشاريع التشييد العامة 1.2 بالمئة في يونيو بعد انخفاض بلغ 0.8 بالمئة في مايو.