نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة يتباطأ

واشنطن (رويترز) - واصل قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة النمو في يوليو لكن بوتيرة أبطأ للشهر الثاني على التوالي متضررا من زيادة حادة في الإنفاق على الخدمات واستمرار نقص المواد الخام.

وقال معهد إدارة المعروض اليوم الاثنين إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد هبط إلى 59.5 نقطة الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ يناير، من 60.6 نقطة في يونيو.

وتشير قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11.9 بالمئة من الاقتصاد الأميركي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر قليلا إلى 60.9 نقطة.

وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي تسارعا حادا في الإنفاق على الخدمات في أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثاني مما ساعد في رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي فوقه ذروته السابقة على جائحة فيروس كورونا والتي سجلها الربع الرابع من 2019.