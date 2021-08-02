«ستاندرد آند بورز 500» يقترب من مستوى غير مسبوق

نيويورك (رويترز) - اقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت بنيويورك من تسجيل مستوى قياسي اليوم الاثنين، إذ أدت مدفوعات للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار ونتائج أعمال قوية لشركات في الربع الثاني من العام إلى رفع المعنويات قبل مجموعة من بيانات الاقتصاد الكلي هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 33.1 نقطة يما يعادل 0.09 بالمئة إلى 34968.56 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 11.6 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 4406.86 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 85.9 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 14758.604 نقطة.