5 توجهات للأعمال تؤثر على قطاع الصناعة

دبي (الاتحاد) كشفت دراسة لشركة جارتنر عن أبرز 5 توجهات للأعمال، والتي من شأنها التأثير على قطاع التصنيع العالمي في عام 2021. وتتوقع الشركة أن تؤدي هذه التوجهات إلى توسعات كبيرة ضمن قطاع الأعمال وتعزيز الفرص أمام شركات التصنيع.

التوجه الأول: تجارب المنتجات والخدمات الرقمية

تجارب المنتجات والخدمات الرقمية، هي مزيج من المنتجات المادية والخدمات الرقمية التي تهدف إلى توفير عروض منتجات فريدة للعملاء والمستهلكين ضمن قطاع الأعمال B2B. إذ أدت الجائحة المنتشرة إلى تقييد القدرة على التواصل مع العملاء بسبب قيود الإغلاق الشديدة التي انتشرت على مستوى العالم. ويهدف الجمع بين تجارب المنتجات والخدمات الرقمية إلى مواجهة تحديات انتشار الجائحة من خلال توفير منصة تفاعلية تتوافق مع توقعات المستهلكين. ولا يتعلق الأمر بتوفير خدمات إضافية فقط، بل في تعزيز القدرة على استخدام نموذج عمل رقمي جديد يمكّن شركات التصنيع من الحفاظ على تواصلها مع المستهلكين بعد بيع منتجاتها، وذلك من خلال تعزيز تواصلهم مع العلامة التجارية، والخبراء المتخصصين بهذه المنتجات، بالإضافة إلى التواصل مع العملاء الآخرين والمستخدمين ذوي الخبرة.

وتتوقع جارتنر أن تستثمر أفضل 50 شركة تصنيع للمواد الاستهلاكية في تطبيقات خاصة بعلاماتها التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيات المضمّنة في المنتجات، ومقاطع الفيديو كأصول رقمية، أو الابتكارات المتكاملة مع فرق تكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير، بحلول عام 2025.

التوجه الثاني: التجربة الكاملة

يتمثل نهج التجربة الكاملة في كيفية استخدام مديري تكنولوجيا المعلومات للتقنيات وعمليات الأعمال لتعزيز وتمكين وتشجيع العملاء والموظفين على حد سواء لتحسين تجاربهم باستمرار. ومن خلال استخدام هذا النهج، يمكن لمديري تكنولوجيا المعلومات تحديد نموذج العمل المناسب الذي يساعد على ربط العملاء والشركاء والموظفين. كأن يقوم موظف يعمل كخبير علامة تجارية أو وكيل خدمة العملاء، بالإجابة على أي أسئلة.

وتتوقع جارتنر أنه بحلول عام 2024، سوف تتفوق المؤسسات التي توفر نموذج التجربة الكاملة على المنافسين بنسبة 25% وذلك على مقياس رضا العملاء والموظفين على تجاربهم.

التوجه الثالث: الشراكات التعددية

يمكن للمؤسسات العالمية الاستفادة من شراكات الأعمال كفرصة لتعزيز نموها ليس فقط في الأسواق الناضجة، بل في الأسواق قيد التطور أيضاً. وضمن قطاع التصنيع، يمكن للشراكات التعددية تمكين جميع أنواع المبادرات، مثل عمليات التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة، وتمكين المجتمعات النامية والمحرومة من الخدمات، وتقليل الانبعاثات من خلال تعزيز القدرة على العمل عن بُعد. ووفقاً لجارتنر، فإن 75% من أكبر 20 شركة سلع استهلاكية عالمية سوف تنخرط في شراكات الأعمال التي تسهم بدورها في تحقيق أهداف النمو والاستدامة، بحلول عام 2024.

التوجه الرابع: تحقيق الربح من البيانات

يمنح نهج تحقيق الربح من البيانات مديري تكنولوجيا المعلومات ضمن قطاع التصنيع القدرة على تعزيز الإيرادات من خلال رقمنة منتجاتهم وخدماتهم. حيث تخلق عمليات الرقمنة السريعة داخل شركات التصنيع كميات كبيرة من البيانات. ويمكن لمديري تكنولوجيا المعلومات مشاركة هذه البيانات واستثمارها عبر منظومة العمل المتكاملة. ومن خلال اتباع هذا النهج، يمكن للمديرين التنفيذيين استخدام المعلومات كإحدى الأصول وإنشاء خدمات جديدة أو إدخال نماذج عمل جديدة. ويمكن لذلك أن يضمن استمرار الإيرادات حتى في حال توقف عمليات الأعمال بسبب عوامل خارجية، مثل التحديات المتعلقة بسلاسل التوريد أو نقص الموارد البشرية. وتتوقع جارتنر أن تنجح نصف شركات التصنيع العالمية الضخمة من تحقيق الربح من خلال تحليل بياناتها بحلول نهاية عام 2024.

التوجه الخامس: توفير المعدات كخدمة

نموذج توفير المعدات كخدمة EaaS هو عبارة عن نموذج تجاري تدفع فيه الشركات مقابل الأصول التشغيلية من خلال رسوم التشغيل المتكررة بدلاً من شراء المعدات. وفي هذا النموذج يستخدم مديرو تكنولوجيا المعلومات تقنيات إنترنت الأشياء المُضمّنة، والتي تستفيد بدورها من أنماط تصاميم إنترنت الأشياء الشائعة، وأطر العمل ضمن القطاع بغية ضمان فعالية الأصول، وإيجاد الحلول للأصول منخفضة الأداء. وتتوقع جارتنر أن تدعم 20% من شركات تصنيع المعدات الصناعية نموذج توفير المعدات كخدمة EaaS من خلال الإمكانات التي تتمتع بها تقنيات إنترنت الأشياء الصناعية، وذلك بعد أن كان اعتمادها على تلك التقنيات حالياً شبه معدوم.