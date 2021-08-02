عقارات دبي تحافظ على وتيرة الصعود

يوسف العربي (دبي) حافظ القطاع العقاري في إمارة دبي على وتيرة أداء متصاعدة، تعكس الحيوية والمرونة والجاذبية التي يتسم بها سوق دبي العقاري، ليسجل خلال شهر يوليو 2021، إجمالي تداولات عقارية بقيمة 19.97 مليار درهم عبر 5.979 معاملة، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ووفق البيانات المشار إليها، بلغت قيمة المبيعات العقارية خلال شهر يوليو الماضي 11.34 مليار درهم عبر 4.464 معاملة لتستحوذ المبيعات على 56.78% من إجمالي التداولات العقارية في الإمارة. وعلى صعيد الرهن العقاري، سجلت إمارة دبي معاملات رهن عقاري بقيمة 7.37 مليار درهم عبر 1346 معاملة لتصل حصة الرهم العقاري من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الشهر الماضي إلى نحو 37%. وفي المقابل، سجلت السوق العقارية في دبي 169 معاملة هبة بلغت قيمتها الاجمالية 1.26 مليار درهم.

وقال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات: إن السوق العقاري يواصل أداءه القوي الذي حققه خلال النصف الأول من السنة الجارية. ولفت إلى القطاع العقاري بدأ يستعيد مساره الصحيح، ما يعكس مدى نجاحه في تجاوز آثار الأزمة الصحية العالمية، وهذا بفضل سياسة الدولة في التعامل معها على جميع المستويات، بما في ذلك حزمة التحفيزات الاقتصادية المتنوعة التي طرحتها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة والبيئة الاستثمارية بشكل عام.

وأضاف أن السوق شهد طرح المزيد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين والسياح التي أعطت بدورها جرعة إضافية من الثقة للمستثمر الأجنبي والمحلي.

وأشار الحمادي إلى زيادة في الطلب على العقارات الجاهزة، متوقعاً استمرار الطلب على هذه الفئة من العقارات خلال الفترات المقبلة مع دخول العديد من المشاريع العقارية مرحلة التسليم خلال النصف الثاني.

وتوقع الحمادي أن تشهد المبيعات العقارية قفزة خلال النصف الثاني بدعم من صفقات انتقائية على مجموعة من المشاريع الفاخرة وتحرر السفر العالمي من القيود التي كانت مفروضة على حركة السفر والطيران خلال 2020 والنصف الأول من 2021.