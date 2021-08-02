كيف ضاعف «إتش إس بي سي» أرباحه؟

هونج كونج (أ ف ب) -أعلن بنك «إتش إس بي سي» اليوم الاثنين أنه سيستأنف دفع الأرباح لحملة الأسهم، بعدما ازدادت أرباحه للنصف الأول من العام بأكثر من الضعف بفضل عملية إعادة هيكلة متواصلة وتركيزه على آسيا. وتفوق النتائج تقديرات المحللين وتمثل دفعة للمقرض الذي يعتمد على آسيا بعدما تعرّض لضربة عام 2020 جرّاء فيروس كورونا والتوتر الجيوسياسي. وارتفعت أرباحه المسجلة قبل حساب الضرائب بـ6.5 مليار دولار لتصل إلى 10.8 مليار دولار بينما ازدادت الأرباح المسجلة بعد الضرائب بـ5.3 مليار دولار إلى 8.4 مليار دولار. كما أعلن المصرف عن أرباح مؤقتة تبلغ سبع سنتات لكل سهم عادي للنصف الأول من العام. وأمرت السلطات النقدية في بريطانيا العام الماضي المصارف بتعليق الدفعات للمحافظة على السيولة فيما اجتاح فيروس كورونا الاقتصاد العالمي. لكنها خففت الشهر الماضي هذه الإجراءات «الوقائية الموقتة». ويعد «إتش إس بي سي» من بين أكبر دافعي الأرباح ضمن النظام المصرفي الأوروبي ويتوقع بعد عام من القيود بأن يجمع أكثر من أي من منافسيه في العامين الجاري والمقبل، وفق تقديرات «بلومبرج انتيلجنس». وقال كبير المسؤولين الماليين إوين ستيفنسون لـ«بلومبرج» «نشعر بالتأكيد بثقة أكبر. سنبقي عمليات إعادة الشراء قيد المراجعة» إضافة إلى الأرباح. ارتفعت أسهم «إتش إس بي سي» بنسبة 2.3 في المئة في سوق هونج كونج بعد وقت قصير من إعلانه النتائج. وتأثر «إتش إس بي سي» على غرار كبرى المصارف في العالم بأزمة كوفيد العام الماضي إذ تراجعت أرباحه بنسبة 30 في المئة في 2020.