"مفاجآت صيف دبي" تقدم جوائز قيمة وعروضاً للمتسوقين والزوار

تواصل "مفاجآت صيف دبي" في دورتها الرابعة والعشرين تقديم العديد من العروض والجوائز القيمة والتخفيضات لتمنح المقيمين والزوار فرصة الاستمتاع بتجارب التسوق والضيافة والترفيه والفوز بالعديد من الجوائز التي تستمر حتى 4 سبتمبر المقبل.

وقدمت دورة هذا العام من " مفاجآت صبف دبي " - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي " دبي للسياحة " - منذ انطلاقها في الأول من يوليو الماضي جوائز نقدية وملايين نقاط التسوق وسيارات فاخرة للمتسوقين في مراكز التسوق ومنافذ البيع بالتجزئة ولا زالت تحمل الكثير من المفاجآت وفرص الفوز والتوفير الرائعة.

ويقدم عرض اربح منزل الأحلام لعملاء متجر "حول الإمارات" فرصة للفوز بشقة مفروشة بقيمة 1.1 مليون درهم في "الحبتور سيتي" . فيما قدم عرض تسوق واربح سيارتي "إنفينيتي Q50" لإثنين من الرابحين المحظوظين حتى الآن وما زالت 4 سيارات "إنفينيتي Q50" بإنتظار فائزين آخرين.

وسيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بسيارات فاخرة مع سحوبات "مرسيدس" الكبرى حيث يمكن للراغبين بدخول السحب على سيارة "مرسيدس C200" و25 ألف درهم عند شراء قسيمة خاصّة بقيمة 150 درهم من محطات بترول "إينوك" و"إبكو" ومتاجر "زوم" والأكشاك الموجودة داخل مراكز التسوق وعدد من الوجهات الأخرى. كما تتضمن المفاجآت عدداً من الجوائز والعروض كعروض مجموعة دبي للذهب والمجوهرات وعرض "شير مليونير " و "سكاي واردز " وجائزة "مدهش" اليومية بالإضافة إلى عروض المطاعم.









