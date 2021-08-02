زيادة العجز التجاري التركي في يوليو

إسطنبول (رويترز) - قالت وزارة التجارة التركية اليوم الاثنين إن عجز تركيا التجاري زاد 52.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.31 مليار دولار في يوليو وفقا لنظام التجارة العام.

وارتفعت صادرات يوليو 10.2 بالمئة إلى 16.41 مليار دولار بعد أن تضررت في ربيع العام الماضي نع تأثير جائحة كوفيد-19 على التجارة مع أكبر شركاء أنقرة.

وارتفعت الواردات 17 بالمئة على أساس سنوي في يوليو إلى 20.72 مليار دولار.