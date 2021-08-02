«الدار» تبيع قطع الأراضي في مشروع «القرم»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة الدار العقارية عن بيع المرحلة الثانية من مشروع "القرم" التطويري والذي سيكون مجتمعاً فاخراً يقع على الواجهة البحرية في المنطقة الجنوبية الغربية من جزيرة أبوظبي الرئيسية. ويشير الأداء القوي للمبيعات إلى الإقبال الكبير على فرص الاستثمار العقاري المتنوعة في أبوظبي.

وتم بيع جميع قطع أراضي مشروع "القرم" حصرياً لمواطني دولة الإمارات، والذي يوفر إجمالي 71 قطعة أرض جديدة جاهزة للشراء. ويعتبر المشروع سلسلة من الجزر بمساحة 105 آلاف قدم مربعة، كما يقدم مفهوماً فريداً للعيش في إمارة أبوظبي. وستتميّز كل قطعة أرض في المشروع بوصول مباشر إلى شواطئ خاصة مع إطلالات بحرية خلابة. وتتراوح مساحات قطع الأراضي بين 900 إلى 4400 مترٍ مربع، موزّعة ضمن ثلاث مناطق مميزة: الشاطئ، والقناة، والجزيرة.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: "ما نزال نشهد طلباً على مجموعة واسعة من فرص الاستثمار العقاري في أبوظبي، ويظهر ذلك جلياً من خلال مشاريع التطوير الجاهزة التي أطلقناها خلال الأشهر الأخيرة في جزيرة ياس وجزيرة السعديات والتي بيعت بالكامل، وبيع قطع الأراضي بالكامل في مشروع 'القرم'. يُعد مجتمع الواجهة البحرية الفاخر في القرم أحد أكثر الوجهات تميزاً في أبوظبي، إذ يقع وسط أشجار القرم الطبيعية المميزة مع وصول مباشر إلى قلب المدينة".

وتجدر الإشارة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "القرم" عام 2010، ومن المقرر انطلاق أعمال المرحلة الثانية من المشروع سبتمبر 2021.