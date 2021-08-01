إكسبو 2020 دبي ينعش الطلب على الإقامات الطويلة بالفنادق

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقع مديرو فنادق في دبي انتعاش الطلب على الإقامات الفندقية الطويلة في الإمارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع تسارع وتيرة الحجوزات المؤكدة من قبل العديد من الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي، لأعداد كبيرة من الغرف والشقق الفندقية لفترة تصل إلى سبعة أشهر.

وقال هؤلاء: إن الفنادق تشهد حالياً زيارات عدة لمندوبين من الجهات التي تتولى تنظيم مشاركة دولها في إكسبو 2020 دبي، وذلك لاختيار أماكن إقامة المشاركين والوفود الرسمية طوال فترة الحدث ومعاينة مواقعها والخدمات والتسهيلات التي توفرها، لافتين إلى توقيع علامات فندقية عدة عقود رعاية وشراكات مع عدد من أجنحة الدول المشاركة لتقديم حزم خاصة لوفودها والقيام بخدمات الضيافة داخل الأجنحة.

وأوضح هؤلاء أن الأسابيع الأخيرة شهدت بالفعل زيادة ملحوظة في الإقامات الفندقية لوفود دول مشاركة جاءت لمتابعة عمليات التجهيزات النهائية لأجنحة دولها واستلامها للبدء في وضع اللمسات الأخيرة على البرامج الداخلية والأنشطة والفعاليات التي ستقدم خلال المعرض.

وقال مدحت برسوم المدير العام لفندق «كابيتول دبي»: إن القطاع الفندقي في دبي يستعد لبدء مرحلة استثنائية من الانتعاش مع انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي في أول أكتوبر المقبل، وتمتد حتى نهاية المعرض في 31 مارس 2022.

وأوضح برسوم أن بوادر هذا الانتعاش بدأت تظهر بشكل ملحوظ مع تلقي العديد من الفنادق طلبات حجوزات لأعداد كبيرة الغرف والشقق الفندقية من قبل دول مشاركة في هذا الحدث العالمي، لتكون مقراً دائماً لإقامة المشاركين في أجنحة هذا الدول والوفود الرسمية القادمة منها طول فترة المعرض.

وأشار برسوم إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت زيارات متعددة لمندوبين عن الجهات المسؤولة عن تنظيم أجنحة دولها في المعرض لمعاينة الفنادق وتوقيع عقود الإقامة خلال المعرض، لافتاً إلى استقبال عدد من الفنادق مجموعات ملحوظة النزلاء القادمين لمتابعة إجراءات استلام أجنحة دولها ومتابعة التجهيزات الداخلية وإجراء الاختبارات والبروفات النهائية قبل انطلاق المعرض.

ولفت برسوم إلى أن إكسبو 2020 رفع مستوى المنافسة بين فنادق الإمارة للاستعداد لهذا الحدث الضخم، ورفع مستويات الإشغال من خلال استقطاب أعداد كبيرة من النزلاء، موضحاً أن الفنادق أعدت حزماً وباقات خاصة لزوار إكسبو 2020 دبي، فضلاً عن قيامها بتحديث قوائم الطعام بها بما يتناسب مع الأسواق القادم منها النزلاء.

وفي السياق ذاته، توقع إيلي جاويش، مدير إدارة المبيعات والتسويق بفندق بولومان داون تاون دبي أن تشهد الفنادق في دبي ضغوطاً كبيرة في الطلب مع انطلاق «إكسبو 2020 دبي» في شهر أكتوبر المقبل، وذلك لتزامن الحدث العالمي الضخم الذي تستضيفه المنطقة للمرة الأولى، والذي يتوقع أن يجلب أعداداً كبيرة من الزوار، وانطلاقة موسم السياحة الشتوية في الإمارات.

وأعلنت روڤ للفنادق عن بدء تسجيل حجوزات الإقامة في روڤ إكسبو 2020، الفندق الوحيد في موقع، الحدث الدولي والمجاور لساحة الوصل بإطلالةٍ على القلب النابض لإكسبو 2020 دبي والذي يستعد لافتتاح أبوابه لاستقبال النزلاء من مختلف أنحاء العالم، بالتزامن مع انطلاق الحدث الدولي في 1 أكتوبر.

وتوقع بول بريدجر، مدير العمليات المؤسسية لدى روڤ للفنادق أن يشهد فندق روڤ إكسبو 2020 إقبالاً كبيراً، نظراً لموقعه الاستثنائي بجوار ساحة الوصل في قلب موقع إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى استعداد فنادق العلامة الأخرى، والتي تقع في مراكز استراتيجية في المدينة، لتلبية الطلب الكبير على الإقامات الفندقية خلال فترة الحدث الدولي.

وكشفت مجموعة «أكور» التي تدير حالياً 16686 غرفة في 58 فندقاً دولة الإمارات، عن توقيع اتفاق مع «كوفريكس» الشركة المسؤولة عن تنظيم مشاركة فرنسا في «إكسبو 2020 دبي»، لتصبح بموجبه راعياً من فئة «بريميوم» للجناح الفرنسي المشارك في هذا الحدث العالمي الضخم.

وقال مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لـ «أكور» في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشراكة مع كوفريكس كراع بريميوم للجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي، توفر فرصة مميزة لإظهار خبرة أكور في مجال الضيافة أمام ملايين الزوار للحدث«.

ويتح الاتفاق كذلك تقديم خدمات الضيافة للشركاء وللأنشطة الخاصة بكبار الشخصيات في الجناح، وقيام المجموعة بتنظيم واستضافة الفعاليات العامة والخاصة في الجناح الفرنسي، بالإضافة إلى أنشطة «كوفريكس» داخل مبنى الجناح الذي يقام على مساحة 4700 متر مربع.

حجوزات المجموعات

أشار كولين ببكر المدير الإداري الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لمجموعة «ستاي ويل للضيافة»، إلى وجود زيادة في حجز المجموعات خلال فترة إكسبو 2020 دبي، حيث بدأ بالفعل العديد من الشركات العالمية التواصل مع فريق المبيعات لدى المجموعة للحجز والاستفادة من العروض والخصومات، التي يتم تقديمها عند الحجز المسبق، متوقعاً ارتفاعاً إيجابياً كبيراً في نسب الإشغال خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وأشار بيكر إلى قيام المجموعة استعداداً لهذا الحدث العالمي المهم، بابتكار استراتيجية عمل رقمية، وآلية تعاقد خاصة مع شركاء العمل بمناسبة المعرض، واعتماد أسعار حجز مباشرة ومرنة صالحة طوال فترة المعرض، إلى جانب حزم الإقامات الطويلة، وإمكانية ترقية الحجز، وتقديم أسعار تفضيلية للنزلاء لحجز غرف الاجتماعات.