حمدان بن محمد: اقتصاد دبي أثبت قدرة سريعة على التعافي

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على قوة واستمرارية النمو الاقتصادي الطموح للإمارة، واحتوائها الناجح لتداعيات الأزمة العالمية المتمثلة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي انعكست تأثيراتها على اقتصادات بلدان العالم، وذلك بفضل التكيف الاقتصادي السريع مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة، وسرعة الحكومة في تبني وتعديل السياسات الاقتصادية الملائمة وتطبيقها على أرض الواقع في سبيل رفع نسبة النمو الاقتصادي، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وحزم الحوافز الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني المتنوع.

جاء ذلك خلال إطلاق التقرير نصف السنوي لحركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية، والذي كشف عن أرقام ومعدلات نمو هي الأعلى في تاريخ إمارة دبي، على مستوى عدد التراخيص التجارية التي أصدرتها الإمارة بمعدلات تفوق بشكل كبير مرحلة ما قبل الجائحة العالمية، حيث تم إصدار31 ألف رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2021، بنمو قدره 77% مقارنةً مع الفترة عينها لعام 2020، حيث تم إصدار 17478 رخصة.

جانب من مدينة دبي (الاتحاد)

وقال سمو ولي عهد دبي: «يظهر النمو القوي لقطاع الأعمال مدى قدرة دبي على تحويل التحديات إلى إنجازات، عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقناعته بأن الإدارة الناجحة للأزمات تخلق الفرص، إذ حققت دبي بفضل رؤية سموه، النجاح في إدارة الأزمة الناجمة عن جائحة (كوفيدـ 19) واستطعنا العبور مجدداً إلى مسار الانتعاش المتصاعد ما يؤكد جدارة دبي كمدينة عالمية والوجهة الأفضل للعيش والعمل في العالم».

وأشار سموه، أن دخول الجنسيات المختلفة يؤكد حرص القيادة الرشيدة الدائم على خلق مناخ استثماري متميز يتمتع بالشفافية، وتوفير العديد من خيارات متنوعة للاستثمار في قطاعات مختلفة، واحتضانها لشركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة مثالية لمزاولة الأعمال بسهولة مدعومة بالأمن والأمان التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة .

وأضاف سموه: «تحقيق هذه الأرقام في دبي بشكل فاق مرحلة ما قبل الجائحة، يضعنا في سباق مع الزمن، لنعمل معاً على تعزيز مكانة دبي كحاضنة لرواد الأعمال ومركز للشركات العالمية العملاقة في المنطقة، بدءاً من اكتشاف فرص جديدة للمستثمرين تلبي متطلبات خططهم المستقبلية، وصولاً إلى تحديد مسارات مبتكرة للتنمية من شأنها تحقيق صدارة دبي عالمياً في كافة المجالات».

وأكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أن النمو الملحوظ في مجال ترخيص الأعمال الذي شهدته دبي خلال النصف الأول من عام 2021 شهادة على مرونة واستدامة الاقتصاد في الإمارة.

وقال سعادة القمزي: «نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، من خلال إزالة العقبات وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين».

وأضاف «تمكنت دبي من ترسيخ أسسها الاقتصادية ورؤيتها المستقبلية وطموحها لمواجهة التحديات والحفاظ على معدل نمو صحي وتحقيق التحول المنشود إلى اقتصاد رقمي، كما تؤكد على الثقة التي أظهرها المستثمرون ورجال الأعمال في إمكانيات النمو عبر مختلف القطاعات في الإمارة».