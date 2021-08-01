«مبادلة للبترول» تخفض انبعاثات الغاز 25%

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت شركة مبادلة للبترول انخفاضاً بنسبة 25% في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مدى السنوات الثلاث الماضية، كنتيجة لاستراتيجية الشركة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمزود مسؤول وطويل الأجل للطاقة وبأسعار معقولة، بحسب تقرير الاستدامة لعام 2020، الذي أصدرته الشركة أمس.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مبادلة للبترول لتواكب طموحات دولة الإمارات وتطلعاتها في التعامل مع القضايا الحرجة المتعلقة بتغير المناخ.

ويعرض التقرير إطار عمل الاستدامة لشركة مبادلة للبترول، والذي يوضح بالتفصيل كيف تسهم قيم الشركة في تشكيل تركيزها على ثلاثة مجالات مترابطة وهي الشغف ببناء الإنسان، والالتزام بإحداث تأثير بيئي إيجابي، وخلق القيمة والمرونة المالية للجهة المالكة، شركة مبادلة للاستثمار.

وقال منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول: «يشكل مفهوم الاستدامة ركيزة أساسية في نهج مبادلة للبترول، وهو ما ظهر أثره عندما واجه العالم تحديات غير مسبوقة في العام 2020 جرّاء تداعيات جائحة كوفيدـ19، حيث لعبت قيمنا وتركيزنا المؤسسي على الاستدامة دوراً حاسماً في تعزيز مرونتنا وقدرتنا على التعامل مع التحديات. ويسلط التقرير الضوء على التقدم الكبير الذي نحققه في مجالات التركيز الرئيسية مثل الانبعاثات وخفض بصمتنا البيئية، مع دعم جهود تحوّل الطاقة نحو مستقبل منخفض الكربون من خلال الحفاظ على محفظة أصول تعتمد بشكل أكبر على الغاز في 10 دول على مستوى العالم. وأضاف» سنحافظ على التزامنا بإحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتنا والاستمرار بإدارة أعمالنا بمسؤولية، وتعزيز أولوياتنا للحفاظ على أعلى أداء في مستوى الصحة والسلامة، انطلاقاً من إيماننا بأن الالتزام بالاستدامة يظل عاملاً محورياً لمستقبل أعمالنا».

وسجلت الشركة أكثر من 5.7 مليون ساعة عمل دون تسجيل أي إصابات ناجمة عن العمل، و «صفر» وفيات منذ تأسيس الشركة