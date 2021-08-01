«الرقابة النووية» تبحث تعزيز التعاون الدولي في المشاريع البحثية والسلامة الإشعاعية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه مؤخراً حيث اطلع على آخر المستجدات الخاصة بالوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية.

وناقش المجلس دور الهيئة الرقابي وبرنامج التفتيش المطبق في الوحدتين الأولى والثانية للمحطة، فضلاً عن مناقشة مستجدات خطة الاختبارات التي تجرى للوحدة الثانية منذ إصدار رخصة التشغيل لها في مارس من هذا العام. وتقوم الهيئة بعمليات تفتيشية على مدار الساعة من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة وإرسال مفتشين آخرين لضمان إتمام مختلف الاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.

وناقش أعضاء المجلس مشاركة الهيئة في المشاريع الدولية لدعم مهامها الرقابية مثل المشروع البحثي التابع لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إذ يتألف من قاعدة بيانات تجمع المعلومات حول عمليات تشغيل محطات الطاقة النووية لضمان سلامتها. وتدعم نتائج هذا المشروع مهام الرقابة على المحطة وبرامج الأبحاث والدراسات.

وأطلع المجلس على نتائج التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين وتمديد هذا التعاون. وشمل هذا تمديد فترة التعاون بين الهيئة والمفوضية الدولية للوقاية من الإشعاع للاستفادة من أواصر التعاون المختلفة التي بدأت في عام 2013. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون في مجال السلامة الإشعاعية.