109% نمو الرخص الجديدة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 937 رخصة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 109%، مقارنة مع 447 رخصة جديدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الرخص المسجلة في الدائرة حتى نهاية الربع الثاني إلى 21266 رخصة. وفيما يتعلق بالربع الثاني من العام الحالي، زاد عدد الرخص الجديدة 455 رخصة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 إذ تم تسجيل 88 رخصة حينذاك، وترجع المؤشرات الاقتصادية لتأثر التجارة في الإمارة بذروة انخفاضها جراء آثار جائحة كورونا المستجد.

وأشار د.عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام اقتصادية رأس الخيمة إلى أن استمرار النمو في الرخص التجارية بعد المرحلة الأولى من انتشار الجائحة تحقق بفضل حزمة الإجراءات الحكومية، وتقديم عدد من الحوافز والمزايا التجارية التي أطلقتها الجهات الحكومية للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا في الأداء الاقتصادي، ولضمان استمرارية النشاط التجاري، مما انعكس إيجابياً في تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.