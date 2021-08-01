الإمارات وتتارستان تبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي(الاتحاد)

شارك وفد رسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في أعمال الدورة الثانية عشرة لقمة كازان الاقتصادية الدولية 2021 بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي، والتي عقدت مؤخراً في العاصمة التتارستانية كازان.

والتقى معاليه والوفد المرافق بفخامة الرئيس رستم منيخانوف رئيس جمهورية تتارستان، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والمستجدات الاقتصادية الثنائية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور معالي مكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية الروسي، و الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية تتارستان وعموم الاتحاد الروسي لخلق فرص جديدة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في القطاعات ذات الأولوية خلال مرحلة ما بعد كوفيد-19. وركز الجانبان على وضع خطط عملية للشراكة والتعاون في مسارات محددة خلال المرحلة المقبلة شملت: زيادة وتنويع التبادل التجاري، تطوير المشاريع النوعية في قطاع الصناعات الميكانيكية، والنقل، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، والزيادة المتبادلة في عدد السياح وتعزيز الاستثمارات بقطاع السياحة في البلدين، وصناعة الحلال وقطاعات الاقتصاد الإسلامي.

وقال فخامة الرئيس رستم منيخانوف: «العلاقات الروسية الإمارات تشهد نمواً وتوسعاً مستمراً في المجالات الاقتصادية والثقافية والإنسانية، ويحافظ البلدان على مستوى عال من التواصل والتنسيق بشأن مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية والعالمية، ويواصلان بناء وتنمية التعاون التجاري والاستثماري»، مشيراً إلى أن تتارستان تساهم بصورة نشطة في تعزيز الشراكة بين روسيا والإمارات، وأن دولة الإمارات تمثل أحد الشركاء الاقتصاديين الأكثر جاذبية لتتارستان، وأن التعاون بين شركات البلدين مثمر ويشمل قطاعات اقتصادية مهمة مثل إنتاج السيارات والصناعات الدفاعية.

وأكد الرئيس التتارستاني أن بلاده مهتمة بدعم وتسهيل التعاون التجاري والاستثماري مع الشركات الإماراتية وشركات دول العالم الإسلامي في عدد من القطاعات والأنشطة التي تساهم في دعم أجندة التنمية المستقبلية في روسيا وتتارستان، مثل توريد مركبات الشحن والمروحيات وسفن نقل الركاب والمنتجات البتروكيماوية ومعدات النفط والغاز والمنتجات الغذائية والزراعية.

من جهته، أكد معالي الزيودي قوة الشراكة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، والتي تقوم على نموذج حيوي ومتجدد في خلق الفرص والشراكات المستدامة، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين حقق قفزات مهمة في حجمه وتنوعه خلال السنوات القليلة الماضية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا الحديثة والثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن المشاريع والاستثمارات الناجحة لشركات البلدين في مجالات العقارات والصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والبتروكيميائيات والموانئ والطيران، مؤكداً معاليه أن جمهورية تتارستان تمثل وجهة رئيسية للأعمال التجارية والاستثمارات الإماراتية في روسيا.

صناعة الحلال

وخلال كلمته في الجلسة الرئيسية للقمة حول التعاون في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، دعا الزيودي إلى تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وروسيا ودول العالم الإسلامي في مجالات صناعة الحلال، مؤكداً أن «دولة الإمارات، نجحت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة في تحقيق إنجازات رائدة وإطلاق مبادرات نوعية لتطوير الاقتصاد الإسلامي عالمياً، وحلت ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2020-2021، الصادر عن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي. وهذا نابع من إيماننا بأهمية الاقتصاد الإسلامي في دعم أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن قدرتها على توفير بدائل مفضلة وآمنة ومجدية اقتصادياً للأفراد، وللمجتمع، ولقطاع الأعمال».