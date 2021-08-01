12.7 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية بداية الأسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

خيمت موجة من التفاؤل على أسواق المال المحلية خلال جلسة تداولات الأمس، بدعم من قطاعي «الاتصالات» و«العقار» وحققت الشركات المدرجة مكاسب في قيمتها السوقية بلغت 12.7 مليار درهم.

وتعززت ثقة المستثمرين والمتداولين بدعم من نتائج أعمال الشركات المساهمة العامة، خلال الأسبوع الماضي، والتوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

وتوزعت المكاسب السوقية على سوقي المال بالدولة، وبلغت حصة سوق العاصمة أبوظبي 9.3 مليار درهم تحققت نتيجة ارتفاع المؤشر العام للسوق إلى 7393.1 نقطة بنسبة 1.02%، لتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة 1.3343 تريليون درهم أمس، مقارنة مع 1.325 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بقيمة 3.4 مليار درهم نتيجة ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.57% إلى مستوى 2781.6 نقطة، ولتصل القيمة السوقية إلى 381.2 مليار درهم أمس مقارنة مع 377.8 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي.

وبلغت إجمالي قيمة التداولات في السوقين نحو 1.422 مليار درهم توزعت على 1.265 مليار درهم قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأواق المالية، و157 مليون درهم قيمة تداولات سوق دبي المالي.

وحظي سوق العاصمة أبوظبي بدعم كبير من شركة اتصالات التي ارتفع سعر سهمها بالسوق بنسبة 5.53% عندما أغلق على سعر 24.06 درهم خلال جلسة الأمس، ويعتبر سهم اتصالات أحد الأسهم الرئيسية الذي تستهدفه المحافظ الاستثمارية والشركات والمؤسسات الاستثمارية عامة، نظراً لحجم السهم الثقيل وتوفر سيولة دائمة عليه، آي نسبة دوران مرتفعة،

والثقة الكبيرة بأداء الشركة التي دأبت على تقديم توزيعات نقدية مجدية طوال السنوات الماضية وبشكل منتظم، وهي توزيعات أصبحت اليوم جذابة جداً في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

ويعتبر السهم من الملاذات الآمنة للاستثمار المؤسساتي في أسواق المال المحلية والإقليمية وعلى مستوى مؤشرات الأسواق الناشئة.

إلى ذلك ارتفع أمس سهم الدار العقارية بنسبة 2.27% ليغلق على سعر 4.06 درهم للسهم، واستحوذ سهم الشركة على تداولات كبيرة بلغت قيمتها 308 ملايين درهم خلال جلسة التداول.

كما قدم سهم شركة ألفا ظبي القابضة دعماً للسوق بارتفاعه بنسبة 0.41% ليغلق على سعر 29.06 درهم، بتداولات بلغت قيمتها نحو 137.4 مليون درهم.

وأما سهم العالمية القابضة فقد أغلق في المنطقة الحمراء بنسبة انخفاض بلغت 0.53% عند سعر 131.9 درهم وكذلك سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة انخفاض بلغت 0.12% عند سعر 16.56 درهم نتيجة لعمليات جني أرباح شهدتها الجلسة.

وكان المؤشر العام للسوق ارتفع بقوة خلال النصف الأول من جلسة التداول محققاً مكاسب تجاوزت نسبتها 1.66%، ورغم عمليات جني الأرباح إلا أن المؤشر العام حظي بمكاسب كبيرة تفوق 1%.

وفي سوق دبي المالي، قادت شركة إعمار العقارية دفة التداولات وقدمت دعماً للمؤشر العام للسوق نتيجة ارتفاع سعر السهم 1.25% ليبلغ 4.03 درهم كما ارتفع سعر سهم إعمار مولز بنسبة 3.68% عند سعر 1.97 درهم للسهم، وارتفاع سهم دبي الإسلامي بنسبة 1.24% ليغلق على سعر 4.89 درهم للسهم، كما ارتفع سعر السوق لسهم «شعاع» بنسبة 1.29% ليغلق على سعر 0.78 درهم للسهم.

وتحظى شركات العقار ومراكز التسوق وقطاع الخدمات عامة في دبي بدعم كبير مع اقتراب افتتاح معرض إكسبو، المقرر بعد نحو 60 يوماً.